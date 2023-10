Ukraine aktuell: EU-Außenminister tagen in Kiew

Die EU-Außenminister sind zu einem "historischen" Treffen in der ukrainischen Hauptstadt. Der US-Kongress soll in Kürze über ein neues Hilfspaket für die Ukraine abstimmen. Ein Überblick.

Das Wichtigste in Kürze:

EU-Außenminister beraten in Kiew

Baerbock wirbt für EU-Beitritt der Ukraine nach dem Krieg

Biden verspricht der Ukraine anhaltende Hilfe

Dänemark nimmt offiziell erste F-35-Kampfjets in Empfang

Die Außenminister der 27 EU-Mitgliedsstaaten sind zu einer Sondersitzung in der ukrainische Hauptstadt Kiew zusammengekommen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sprach im Onlinedienst X (vormals Twitter) von einem "historischen Treffen", bei dem es darum gehe, "unsere Solidarität und unsere Unterstützung für das ukrainische Volk auszudrücken". Es sei die erste Zusammenkunft aller 27 Außenminister außerhalb der EU, machte Borrell deutlich.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sprach bei einem gemeinsamen Pressestatement mit Borrell ebenfalls von einem "historischen Ereignis". Es handele sich um das erste Treffen des Auswärtigen Rats außerhalb der EU und um ein Treffen "innerhalb der künftigen Grenzen der Europäischen Union", sagte Kuleba.

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine Ende Februar 2022 hat die EU der Ukraine im vergangenen Jahr den Status eines EU-Beitrittskandidaten verliehen. Zu den Auflagen für eine Mitgliedschaft gehört unter anderem die Bekämpfung der Korruption.

Baerbock wirbt für EU-Beitritt der Ukraine nach dem Krieg

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat erneut für ein Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union geworben. Es sei Deutschlands Aufgabe, "wenn dieser furchtbare Krieg endlich vorbei ist, dass auch die Ukraine mit in die Europäische Union kommen kann", sagte die ehemalige Grünen-Chefin bei einer Wahlkampfveranstaltung der bayerischen Grünen am Sonntag in München. Es liege an Deutschland, die EU weiterzubauen.

Biden versichert der Ukraine weitere Unterstützung

US-Präsident Joe Biden hat der Ukraine die anhaltende Unterstützung der Vereinigten Staaten zugesichert. Tags zuvor hatte sich der US-Kongress auf einen Übergangshaushalt ohne zusätzliche Militärhilfe für die Ukraine geeinigt. "Ich möchte (…) den Menschen in der Ukraine versichern, dass Sie auf unsere Unterstützung zählen können. Wir werden uns nicht zurückziehen", sagte Biden in einer Ansprache im Weißen Haus.

US-Präsident Joe Biden bei seiner Ansprache im Weißen Haus Bild: Manuel Balce Ceneta/AP Photo/picture alliance

Eine Handvoll republikanischer Hardliner im Kongress, die dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump besonders nahestehen, sperrt sich gegen jegliche weitere Militärhilfe für die Ukraine.

Biden sprach von einem "überwältigenden Gefühl der Eile", die Verabschiedung eines neuen Ukraine-Hilfspakets durch den Kongress zu erreichen. Er rief die Republikaner auf, nach Ablauf des nun vereinbarten Übergangshaushalts eine erneute Haushaltskrise zu verhindern. Das "Spiel mit dem Feuer" habe er satt, sagte der Präsident.

Am 21. September hatte US-Präsident Joe Biden erneut den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus empfangen Bild: Presidential Office of Ukraine/picture alliance

Die USA haben der Ukraine seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 die umfangreichste Unterstützung zukommen lassen. Der bisherige Wert der Unterstützung beträgt 110 Milliarden Dollar (umgerechnet rund 103,9 Milliarden Euro). Mit dem neuen US-Haushaltsplan sollte ein weiteres Hilfspaket im Umfang von 24 Milliarden Dollar auf den Weg gebracht werden. Diese zusätzliche Ukraine-Hilfe soll nun separat vom US-Kongress verabschiedetet werden. Nach Angaben von US-Medien soll darüber bereits in Kürze abgestimmt werden.

Dänemark nimmt offiziell erste F-35-Kampfjets in Empfang

Dänemark hat die Lieferung der ersten F35-Kampfjets vom US-Flugzeughersteller Lockheed Martin mit einer symbolischen Übergabe begangen. Kronprinz Frederik, Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen sowie weitere Politiker und Militärs empfingen dazu eine Delegation des Unternehmens auf der Luftwaffenbasis Skrydstrup.

Die beiden frisch eingetroffenen F-35-Kampfflugzeuge auf der Luftwaffenbasis Skrydstrup Bild: Ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix/picture alliance

Tausende Schaulustige säumten die Landstraßen, um einen Blick auf zwei F-35-Jets zu werfen, die von dem Stützpunkt zu einem eineinhalbstündigen Flug über Dänemark antraten. Die ersten vier von insgesamt 27 bestellten Flugzeuge waren Mitte September geliefert worden. Damit sollen die F-16-Kampfjets ersetzt werden, die das Land seit 1980 im Bestand hat. Die ausgemusterten Flugzeuge will Kopenhagen an die Ukraine abtreten. Derzeit werden ukrainische Piloten in Dänemark im Umgang mit den Jets ausgebildet.

Erster Marathon in Kiew seit Beginn des Kriegs

Tausende Menschen haben am Sonntag am ersten Marathon in der ukrainischen Hauptstadt seit Beginn des russischen Angriffskriegs teilgenommen. Im vergangenen Jahr war die Sportveranstaltung ausgefallen, nun starteten nach Angaben der Veranstalter mehr als 5000 Läuferinnen und Läufer beim "Kiewer Marathon der Unbesiegbarkeit".

Die Hälfte des Erlöses der Veranstaltung ist nach Angaben der Organisatoren für den Kauf von Ausrüstung für das ukrainische Militär vorgesehen.

