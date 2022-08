Ukraine aktuell: Erstes UN-Getreideschiff ist startklar

Das Wichtigste in Kürze:

Das UN-Welternährungsprogramm will Weizen nach Äthiopien schicken

Russland und Nordkorea wollen engere Beziehungen

Scholz trifft Regierungschefs der nordischen Staaten

Höhe der staatlichen Gasumlage steht fest

Das erste UN-Schiff für Getreidelieferungen aus der Ukraine ist nach Angaben aus Kiew mit Weizen beladen und startklar. Die derzeit im Schwarzmeerhafen der ukrainischen Stadt Juschne festgemachte "MV Brave Commander" sei bereit, mit 23.000 Tonnen Weizen an Bord in Richtung Äthiopien abzulegen, sagte der ukrainische Infrastrukturminister Oleksandr Kubrakow. Für das UN-Welternährungsprogramms (WFP) soll diese erste Lieferung nur der Auftakt für regelmäßige Getreidelieferungen aus der Ukraine für besonders vom Hunger bedrohte Regionen der Welt sein.

Russland und Nordkorea wollen engere Beziehungen

Der russische Präsident Wladimir Putin und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un haben den Ausbau ihrer "umfassenden und konstruktiven bilateralen Beziehungen" angekündigt. Engere Beziehungen lägen im Interesse beider Länder und würden Sicherheit und Stabilität in der Region stärken, erklärte Putin. Kim sprach davon, dass die "strategische und taktische Zusammenarbeit, Unterstützung und Solidarität" zwischen den beiden Ländern eine neue Stufe erreicht habe, um Bedrohungen und Provokationen durch feindliche militärische Kräfte zu vereiteln. Mit feindlichen Kräften werden in Pjöngjang üblicherweise die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten bezeichnet.

"Wer schweigt, macht sich mitschuldig"

Wolodymyr Selenskyjhat die Bevölkerung Russlands aufgerufen, ihre Stimme gegen den Krieg zu erheben. "Das Böse findet in einem solchen Maßstab statt, dass Schweigen einer Mitschuld gleichkommt", sagte der ukrainische Präsident in seiner täglichen Videoansprache. "Wenn Sie die russische Staatsbürgerschaft haben und schweigen, bedeutet dies, dass Sie nicht kämpfen, was bedeutet, dass Sie das unterstützen", sagte Selenskyj. Im Unterschied zu früheren Appellen an die Bevölkerung des kriegführenden Nachbarlandes sprach der Präsident sie aber nicht auf Russisch, sondern auf Ukrainisch an.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj

Selenskyj für EU-weites Visa-Verbot für russische Staatsbürger

Der Vorschlag eines EU-weiten Verbots von Einreise-Visa für russische Staatsbürger stößt bei Selenskyj auf Zustimmung. Die Diskussion über einen entsprechenden Vorschlag der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft werde "Tag für Tag intensiver", sagte Selenskyj in seiner Ansprache. Letztendlich sollte dies zu "angemessenen Entscheidungen führen".

Scholz trifft Regierungschefs der nordischen Staaten

Bundeskanzler Olaf Scholz bricht zu einer zweitägigen Reise nach Skandinavien auf. In der norwegischen Hauptstadt Oslo will er sich mit den Regierungschefs von Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island treffen.

Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin und Kanzler Olaf Scholz bei einem Treffen im März 2022 in Berlin

Dabei wird es vor allem um die Zusammenarbeit im Energiebereich, um Sicherheitsfragen und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen.

Höhe der staatlichen Gasumlage steht fest

An diesem Montag wird die Höhe der staatlichen Gasumlage bekanntgegeben. Das Wirtschaftsministerium ging zuletzt von einer Spanne von 1,5 bis 5 Cent je Kilowattstunde aus. Wirtschaftsminister Robert Habeck rechnet pro Jahr mit "einigen Hundert Euro pro Haushalt". Die Umlage soll Gasversorgern zugutekommen, die zu hohen Preisen Ersatz für ausbleibende, günstigere Gasmengen aus Russland kaufen müssen.

rb/ack (AFP, AP, dpa, epd, KNA, Reuters)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.