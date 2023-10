Ukraine aktuell: Die Ukraine im Aufmerksamkeitsdefizit

Das Wichtigste in Kürze:

Wegen des Angriffs der islamistischen Terrorgruppe Hamas auf Israel dürfe der Beistand für die Ukraine nicht vergessen werden, mahnt der Co-Vorsitzende der Umweltpartei Bündnis 90/Die Grünen, Omid Nouripour. "Es gibt eine sehr große Sorge in der Ukraine, dass ihr Schicksal jetzt unter die Räder kommt", sagte er beim Parteitag der baden-württembergischen Grünen. Dies dürfe man nicht zulassen. "Der Beistand für Israel ist Verpflichtung - den Beistand für die Ukraine dabei nicht zu vergessen, ebenfalls."

Omid Nouripour, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen (Archiv) Bild: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj pocht derweil auf weitere Unterstützung für sein von Russland angegriffenes Land. "Da sich der Terror weltweit ausbreitet, ist es wichtig, dass die Welt ein klares Signal sendet, dass die Terrorbekämpfung nirgends ins Wanken gerät", sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Er dankte mehreren westlichen Partnern, die in der vergangenen Woche Militärhilfe angekündigt hatten - darunter etwa Belgien, das Kampfflugzeuge vom Typ F-16 zusagte.

Angesichts zunehmender internationaler Krisen hat die Ukraine bei ihren Geldgebern bereits eine Kriegsmüdigkeit ausgemacht. Es sei schwieriger, finanzielle Hilfe zu sichern, sagte Finanzminister Serhij Martschenko der Nachrichtenagentur Reuters. Im Vergleich zum April müsse sich die Ukraine doppelt so stark um Hilfszusagen bemühen.

Martschenko machte für die Stimmung "eine geopolitische Verschiebung und den internen politischen Kontext in verschiedenen Ländern" verantwortlich. Konkret verwies er auf anstehende Wahlen in den USA und in der EU. Die Gespräche über westliche Finanzhilfen für die Ukraine werden seit einer Woche vom Konflikt zwischen Israel und der terroristischen Hamas überschattet.

Polen entscheidet über künftige Ukrainepolitik

Die Parlamentswahl in Polen an diesem Sonntag ist nicht nur innenpolitisch und mit Blick auf die EU von großer Bedeutung. Weil die rechtsnationalistische Regierungspartei PiS auch bei einem Wahlsieg auf einen Koalitionspartner angewiesen sein dürfte, geht es bei der Abstimmung auch um die künftige Ukrainepolitik.

Das polnisch-ukrainische Verhältnis hat nicht zuletzt wegen des Getreidestreits gelitten Bild: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

Denn für die PiS wäre ein Bündnis mit der rechtsextremen Konförderationspartei denkbar, die aber ein Ende der Ukraine-Hilfen fordert. Somit steht für die Ukraine viel auf dem Spiel, schließlich war Warschau bislang einer der wichtigsten Verbündeten.

Kämpfe im Nordosten haben sich massiv verstärkt

Die Ukraine meldet "erheblich verschärfte" Kämpfe im nördlichen Teil der Ostfront. Die russischen Truppen hätten sich nach den erlittenen Verlusten neu formiert und griffen nun rund um das Dorf Makijiwka und in Richtung der Stadt Kupjansk an. "Das Hauptziel des Feindes ist Einkreisung von Kupjansk und das Erreichen des Flusses Oskil", sagte General Olexander Syrskji nach einem Truppenbesuch an der Front. Jeden Tag führten die russischen Truppen Dutzende Angriffe aus. Die eigenen Einheiten seien jedoch vorbereitet und hielten Stand.

Auch von der ukrainischen Stadt Awdijiwka, die in einem anderen Abschnitt der Ostfront liegt, werden massive russische Angriffe gemeldet. Nach Einschätzung von Vertretern Russlands, aber auch westlicher Staaten kommt dies einer neuen russischen Offensive gleich. Awdijiwka werde den vierten Tag in Folge beschossen und stehe "völlig in Flammen", teilte die dortige Militärverwaltung mit.

Die seit vier Monaten laufende ukrainische Gegenoffensive hat einige, wenn auch eher langsame Fortschritte gemacht. Das betrifft vor allem im Osten das Gebiet um die praktisch zerstörte Stadt Bachmut und den Süden, wo die ukrainischen Truppen einen Keil zwischen die russische Einheiten treiben und die Küste des Asowschen Meeres erreichen wollen.

London: Russische Schwarzmeerflotte in der Defensive

Nach schweren Schlägen steht Russlands Schwarzmeerflotte vornehmlich in der Defensive. Sie hat - nach britischen Erkenntnissen - viele ihrer prestigeträchtigen Bestandteile in weiter östlich gelegene Operations- und Stützpunktgebiete wie Noworossijsk verlagert. Eigentlich ist Sewastopol auf der annektierten ukrainischen Halbinsel Krim der Heimathafen der russischen Schwarzmeerflotte. Doch das Hauptquartier dort war wie auch russische Kriegsschiffe von ukrainischen Raketen getroffen worden.

Brennendes Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte in Sewastopol Bild: Planet Labs PBC/AP/dpa/picture alliance

Die Ukraine besitze seit langem die Initiative im Nordwesten des Schwarzen Meers und zwinge die russische Marine dazu, sich gegen unbemannte Schiffe und Drohnen sowie Raketenangriffe zu verteidigen, heißt es in London weiter. Allerdings könne die Schwarzmeerflotte aus dem Osten des Gebiets heraus weiterhin Marschflugkörper gegen die Ukraine abfeuern. Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.

