Ukraine aktuell: Das Baltikum kappt den Strom aus Russland

Das Baltikum schließt die Stromleitungen zu Russland

Russland bringt neue Verhandlungen ins Spiel

Selenskyj formuliert eine neue "Nachbarschaftspolitik"

Ein russisch-belarussischer Unionsstaat nimmt Gestalt an

Die baltischen Staaten haben ihre Stromimporte aus Russland beendet. Litauens Energieminister Dainius Kreivys sprach von einem wichtigen Schritt auf dem Weg zur Energieunabhängigkeit. "Indem wir uns weigern, russische Energieressourcen zu importieren, weigern wir uns, den Aggressor zu finanzieren", erklärte der Minister weiter.

Lettland importierte seinen letzten russischen Strom Anfang Mai, während Litauen und Estland am Sonntag den Strombezug einstellten. Russischer Strom machte im vergangenen Jahr noch 17 Prozent der Stromimporte Litauens aus. Die baltischen Staaten hatten schon seit Jahren darauf hingearbeitet, im Energiebereich von Moskau unabhängig zu werden.

Russland erklärt sich gesprächsbereit

Russlands Chefunterhändler Wladimir Medinsky denkt laut über neue Verhandlungen mit der Ukraine nach. "Wir für unseren Teil sind bereit, den Dialog fortzusetzen", sagte Medinsky im belarussischen Staatsfernsehen. Russland habe nie Verhandlungen abgelehnt. Doch der Ball liege im Feld der Ukraine, auf deren Betreiben hin die Gespräche ausgesetzt worden seien.

Russlands Chefunterhändler Wladimir Medinsky bei den russisch-ukrainischen Gesprächen in der Türkei Ende März

Am Dienstag hatte der ukrainische Chefunterhändler und Präsidentenberater Mychailo Podoljak gesagt, die Gespräche mit Moskau seien "ausgesetzt". Alle bisherigen Treffen zwischen den Unterhändlern seit dem russischen Überfall auf die Ukraine waren ergebnislos blieben.

Selenskyj lobt Schulterschluss mit Polen

Der ukrainische Präsident hat die guten Beziehungen zum Nachbarland Polen hervorgehoben. Sie stünden auf einer aufrichtigen Grundlage, "ohne Streitereien und altes Konflikterbe", sagte Wolodymyr Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft. Dies sei eine historische Errungenschaft.

Polens Präsident Andrzej Duda hatte am Sonntag als erster ausländischer Staatschef seit Beginn des russischen Einmarsches eine Rede im ukrainischen Parlament gehalten. Er sprach dabei von der Absicht, ein polnisch-ukrainisches Freundschaftsabkommen zu schließen.

Selenskyj sprach auch von einer neuen Nachbarschaftspolitik mit anderen Ländern, die er anstrebt: "Wir müssen Streitigkeiten beilegen und den Druck der Vergangenheit aus unseren gegenwärtigen Beziehungen zu allen Nachbarn der Ukraine entfernen, die uns respektieren und keine Besatzer unseres Staates sind", sagte Selenskyj. Am Abend habe er mit dem britischen Premier Boris Johnson unter anderem über Agrarexporte der Ukraine sowie Kraftstoffimporte gesprochen.

Belarus im Sog des Kreml

Russlands Präsident Wladimir Putin trifft sich in Sotschi mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko. Dabei soll es um Fragen der weiteren Zusammenarbeit gehen. Zentrales Thema sei die Integrationszusammenarbeit der beiden Länder in einem Unionsstaat, meldet die Agentur Interfax.

Vertraute Gesprächspartner: Alexander Lukaschenko und Wladimir Putin

Seit der umstrittenen Präsidentenwahl 2020, bei der sich Lukaschenko zum Sieger erklärte, gerät Minsk immer mehr in Abhängigkeit von Moskau. Ein Unionsstaat der beiden Länder nimmt zunehmend Konturen an. Internationale Politikbeobachter schätzen die Möglichkeit eines Anschlusses von Belarus an Russland als durchaus real ein.

Österreich friert 254 Millionen Euro ein

Im Zusammenhang mit EU-Sanktionen sind in Österreich bislang 254 Millionen Euro von russischen Oligarchen eingefroren worden. Die Gelder waren auf 97 Konten geparkt, wie es aus dem Kanzleramt in Wien heißt. Die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst habe zudem fünf Einträge im Grundbuch gefunden, die dazu gedient hätten, Vermögen zu verschleiern.

Russische Oligarchen, die den Krieg gegen die Ukraine unterstützten, seien mitschuldig, sagte Bundeskanzler Karl Nehammer. Deshalb wolle man sie genau dort treffen, wo es ihnen wehtue: "Bei ihrem Geld."

Boris Johnson spricht vom Mut der Kinder

In einem offenen Brief hat der britische Premierminister Boris Johnson unterdessen den Mut und die Kraft ukrainischer Kinder im Krieg gegen Russland gewürdigt. Sie sollten stolz auf ihr Land, ihre Eltern, Familien und Soldaten sein, vor allem aber auf sich selbst.

In der Donezk-Region steht ein Kind in einem Bombenkrater

"Viele von Euch haben Dinge gesehen oder erlebt, die kein Kind erleben sollte", schrieb der Londoner Regierungschef. Johnson versicherte den ukrainischen Kindern die britische Unterstützung und äußerte sich erneut überzeugt, dass die Ukraine den Krieg gewinnen werde. "Ich hoffe von ganzem Herzen, dass Ihr schon bald zurückkehren könnt in Eure Häuser, Schulen und Familien."

Fachkräfte wandern aus Russland ab

Seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine haben sich Hunderte von Fachkräften aus Russland für einen Umzug nach Deutschland entschieden. Vor allem Mitarbeiter deutscher Firmen, die wegen der gegen Russland verhängten Sanktionen in eine ungewisse berufliche Zukunft blicken, entschließen sich zu diesem Schritt.

"Im April wurden in Moskau rund 350 Visa zum Zweck der Erwerbstätigkeit an russische Staatsangehörige erteilt", heißt es aus dem Auswärtigen Amt. In Sankt Petersburg stellte das deutsche Generalkonsulat den Angaben zufolge im gleichen Zeitraum 190 Arbeitsvisa aus. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur war die Mehrheit der ausreisenden Fachkräfte bereits in Russland für ein deutsches Unternehmen tätig.

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.