Ein Startupper in Davos

Nicht nur Politiker und die Vertreter globaler Konzerne geben sich in der Schweiz ein Stelldichein. Auch soziale Unternehmer oder Frauen in Führungspositionen gehören in jeweils starken Gruppen zum Bild von Davos. Und es gehören auch Neugründer dazu, wie zum Beispiel der Deutsche Florian Leibert, dessen Mesosphere vom Silicon Valley in die weite Welt durchgestartet ist.