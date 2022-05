Ukraine aktuell: 959 ukrainische Kämpfer aus Mariupol ergaben sich laut Moskau

Das Wichtigste in Kürze:

Moskau: 959 ukrainische Kämpfer haben sich in Mariupol ergeben

Russland weist französische Diplomaten aus

EU-Kommission plant Weg aus Abhängigkeit von russischem Öl und Gas

London: Russland hat Probleme bei Truppenverstärkung

Schweden und Finnland reichen Anträge auf NATO-Mitgliedschaft ein

In der ukrainischen Hafenstadt haben sich russischen Angaben zufolge seit Wochenbeginn 959 ukrainische Kämpfer aus dem belagerten Stahlwerk Azovstal in russische Gefangenschaft begeben. Unter ihnen seien 80 Verletzte, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Allein in den vergangenen 24 Stunden hätten sich knapp 700 Menschen den russische Einheiten ergeben.

Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung für diese Zahlen. Kiew hatte zunächst - wie zuvor auch Moskau - von etwas mehr als 260 Soldaten gesprochen, die von dem Werksgelände evakuiert worden seien. Unter ihnen waren übereinstimmenden Angaben beider Seiten zufolge auch mehr als 50 Verletzte.

Die Ukraine hofft auf einen Austausch gegen russische Kriegsgefangene, Russlands Militär ließ einen solchen Schritt aber zunächst offen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in der Nacht in seiner Videoansprache, die ukrainische Regierung arbeite daran, die verbliebenen Kämpfer herauszuholen. Beaufsichtigt werde die Mission vom ukrainischen Militär und von Geheimdienstagenten, beteiligt seien zudem "die einflussreichsten internationalen Vermittler".

Ausgebombt - ein Bahnhofsgebäude in Mariupol

Wie viele Kämpfer sich aktuell noch auf dem weitläufigen Werksgelände aufhalten, ist unklar. Unterschiedlichen Schätzungen zufolge sollen es vor Beginn der Evakuierungsmission zwischen 1000 und 2500 gewesen sein. Die letzten Zivilisten waren bereits vor rund eineinhalb Wochen mit internationaler Hilfe in Sicherheit gebracht worden.

Duma-Chef spricht von Nazi-Kriminellen

In der Frage eines Gefangenenaustauschs stand das russische Parlament bisher auf der Bremse. Die Duma erwägt, Kämpfer des ukrainischen Asow-Regiments, die sich in wochenlang in dem riesigen Industriekomplex in Mariupol verschanzt hatten, von einem möglichen Gefangenenaustausch auszunehmen. Die Nachrichtenagentur Tass zitiert Duma-Chef Wjatscheslaw Wolodin mit den Worten, es seien Nazi-Verbrecher, die von derartigen Vereinbarungen ausgeschlossen werden müssen. "Das sind Kriegsverbrecher, und wir müssen alles dafür tun, sie vor Gericht zu bringen."

Das Regiment Asow war ursprünglich eine nationalistische Miliz und ging dann in der ukrainischen Nationalgarde auf. Nach ukrainischer Darstellung hat sie ihre radikalen Ursprünge hinter sich gelassen. Die Regierung in Moskau stellt sie dagegen als Hauptverantwortliche für mutmaßlichen antirussischen Nationalismus und Nationalsozialismus da.

Russland weist französische Diplomaten aus

Russland hat als Vergeltungsmaßnahme die Ausweisung von 34 französischen Diplomaten angeordnet. Dem französischen Botschafter Pierre Lévy wurde eine Note überreicht, mit der 34 Mitarbeiter der französischen Auslandsvertretung zu "unerwünschten Personen" erklärt wurden. Das teilte das Außenministerium in Moskau mit. Sie müssen das Land nun innerhalb von zwei Wochen verlassen.

Die französische Regierung verurteilte die Ausweisungen "auf das Schärfste". Die Entscheidung sei von der russischen Regierung als "Antwort" auf die Ausweisung "russischer Agenten" aus Frankreich dargestellt worden, erklärte das Außenministerium in Paris. Die Diplomaten und Mitarbeiter der französischen Botschaft in Russland hätten die Regeln des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen dagegen "vollständig" eingehalten.

Blick auf die französische Botschaft in Moskau

Im April hatte Frankreich angesichts des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine 41 russische Diplomaten des Landes verwiesen. Einige von ihnen waren nach Angaben des Außenministeriums in Paris "unter diplomatischem Deckmantel" als Geheimagenten in Frankreich tätig gewesen.

Der russische Präsident Wladimir Putin bezeichnete die europäische Energiepolitik als "wirtschaftlichen Selbstmord". Schon jetzt lasse dort wegen der hohen Energiepreise die Konkurrenzfähigkeit Europas nach. Das "chaotische" Handeln müsse sich Moskau nur zu Nutzen machen, sagte der Kremlchef bei einer Sitzung zur Entwicklung der Öl-Wirtschaft.

London: Russland hat Probleme bei Truppenverstärkung

Die russischen Streitkräfte haben britischen Erkenntnissen zufolge bei ihrem Krieg gegen die Ukraine erhebliche Probleme beim Nachschub und der Zuführung weiterer Truppen. So müsse Russland viele Hilfstruppen für den Versuch einsetzen, den ukrainischen Widerstand zu brechen, darunter Tausende Kämpfer aus der autonomen Teilrepublik Tschetschenien. Das Verteidigungsministerium in London erklärte dazu: Der Kampfeinsatz so unterschiedlichen Personals zeigt die erheblichen Ressourcenprobleme Russlands in der Ukraine und trägt wahrscheinlich zu einem uneinheitlichen Kommando bei, das die russischen Operationen weiterhin behindert."

Zerstörte Gebäude nach russischem Beschuss in Popasna in der Region Luhansk

Obwohl russische Truppen die strategisch wichtige Hafenstadt Mariupol mehr als zehn Wochen eingekreist hatten, habe heftiger ukrainischer Widerstand eine vollständige russische Kontrolle verhindert. Dies habe zu Frust und hohen Verlusten der russischen Streitkräfte geführt, hieß es unter Berufung auf Geheimdienstinformationen. Die tschetschenischen Kräfte würden vornehmlich um die umkämpfte Hafenstadt Mariupol sowie im ostukrainischen Gebiet Luhansk eingesetzt. Sie bestünden wahrscheinlich sowohl aus Freiwilligen als auch aus Einheiten der Nationalgarde, die ansonsten die Herrschaft von Machthaber Ramsan Kadyrow absichern sollen.

Selenskyj in Cannes zugeschaltet: Das Kino sollte nicht schweigen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat überraschend eine Ansprache bei der Eröffnungsfeier der Filmfestspiele von Cannes gehalten. In seiner per Video in den Saal übertragenen Rede rief er die Filmbranche auf, sich politisch gegen Hass und autoritäre Herrscher zu engagieren.

Das Publikum in Cannes quittierte Selenskyis Rede mit stehenden Ovationen

Selenskyj spielte auf Charlie Chaplins Filmklassiker "Der große Diktator" an und sagte: "Am Ende wird der Hass verschwinden und die Diktatoren werden sterben". Chaplins im Jahr 1940 uraufgeführtes Werk gilt bis heute als besonders wirkmächtige Satire gegen Adolf Hitler.

"Wir brauchen einen neuen Chaplin, um zu beweisen, dass die Filmwelt nicht stumm ist", sagte Selenskyj weiter. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine fragte er: "Wird die Filmwelt still bleiben oder wird sie die Stimme erheben?"

Friedensgespräche zwischen Moskau und Kiew ausgesetzt

Die Ukraine und Russland haben die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges vorerst ausgesetzt. "Der Verhandlungsprozess hängt davon ab, wie die Ereignisse in der Ukraine verlaufen", sagte Kiews Unterhändler Mychajlo Podoljak im Fernsehen. Seit Kriegsbeginn habe sich die Lage spürbar verändert. Podoljak warf Russland vor, weiter in Stereotypen zu denken und nach 82 Kriegstagen die reale Situation in der Ukraine nicht begriffen zu haben. "Sie leben bis heute in einer Welt, in der es angeblich einen ukrainischen Nazismus gibt", erklärte Podoljak. Dabei gebe es nur einen "russischen Nazismus".

Die Gespräche würden nur bei konkreten Vorschlägen wieder aufgenommen. Eine gesichtswahrende Lösung für Kremlchef Wladimir Putin lehne Kiew ab, so Podoljak. Zudem könne man über einen Waffenstillstand nur nach einem vollständigen Rückzug russischer Truppen diskutieren. Zuvor hatte bereits Russland das vorläufige Ende von Gesprächen bestätigt.

Erster Kriegsverbrecherprozess gegen russischen Soldaten in der Ukraine

In der Ukraine beginnt an diesem Mittwoch der erste Kriegsverbrecherprozess gegen einen russischen Soldaten seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar. Verhandelt wird vor dem Bezirksgericht Solomjansky in der Hauptstadt Kiew gegen den 21-jährigen Wadim Schischimarin. Ihm wird vorgeworfen, am 28. Februar im nordukrainischen Dorf Tschupachiwka aus einem gestohlenen Auto heraus einen unbewaffneten Zivilisten erschossen zu haben.

Dem Soldaten droht eine lebenslange Haftstrafe wegen Kriegsverbrechen und vorsätzlichen Mordes. Nach Angaben seines Anwalts gab er die Tötung des 62-Jährigen zu. Die Ukraine wirft der russischen Armee vor, seit Kriegsbeginn zahlreiche Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Wegen mutmaßlicher Völkerrechtsverbrechen im Ukraine-Krieg ermittelt auch der Internationale Strafgerichtshof (IStGH).

Video ansehen 02:02 Debatte um NATO-Norderweiterung

Finnland und Schweden bereit für die NATO

Schweden und Finnland haben offiziell die Mitgliedschaft in der NATO beantragt. Botschafter der beiden Staaten übergaben Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwochmorgen in der Brüsseler Bündniszentrale die entsprechenden Dokumente. Grund für Schwedens und Finnlands Wunsch nach Aufnahme in die Militärallianz sind Sicherheitssorgen, die in den Ländern im Zuge von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine aufkamen. Beide Staaten verfolgten bisher eine Politik der militärischen Bündnisfreiheit.

Das finnische Parlament hatte am Dienstag den Antrag auf eine NATO-Mitgliedschaft mit überwältigender Mehrheit gebilligt. Die Zustimmung der Abgeordneten galt als Formsache, nachdem Präsident Sauli Niinistö und Regierungschefin Sanna Marin diesen Schritt bereits am Sonntag angekündigt hatten. Außenminister Pekka Haavisto unterzeichnete derweil den formellen Antrag seines Landes. Schweden hat seinerseits das am Montag angekündigte Beitrittsgesuch ausgefertigt.

Gemeinsam in die NATO: Finnlands Präsident Sauli Niinistö und die schwedische Regierungschefin Magdalena Andersson

Mit den Aufnahmeanträgen wird sich nun der NATO-Rat beschäftigen. In ihm sitzen Vertreter der 30 Bündnisstaaten, die im Konsens eine Entscheidung über das weitere Vorgehen treffen müssen. Überschattet werden die Anliegen der beiden skandinavischen Staaten von der Veto-Drohung der Türkei. Die Regierung in Ankara hat gedroht, die Erweiterung zu blockieren, und begründet dies mit der angeblichen Unterstützung der beiden Nordländer für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die Kurdenmiliz YPG in Syrien. Zugleich wird in Ankara kritisiert, dass auch NATO-Staaten wegen des türkischen Vorgehens gegen diese Gruppierungen die Lieferung von Rüstungsgütern eingeschränkt haben.

Ein weiterer KfW-Kredit und Pflanzkartoffeln

Die Ukraine erhält einen weiteren Kredit der staatlichen deutschen Förderbank KfW über 150 Millionen Euro. Das Geld solle zur Unterstützung der Bürger und den Wiederaufbau der Infrastruktur eingesetzt werden, sagte der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal nach einer Regierungssitzung in Kiew. Zuvor hatte die Ukraine von der KfW Anfang April ebenfalls 150 Millionen Euro bekommen. Der neue Kredit habe eine Laufzeit von 15 Jahren, und die Rückzahlungen müssten erst nach 5 Jahren beginnen, sagte Schmyhal. Insgesamt habe die Ukraine seit der russischen Invasion am 24. Februar finanzielle Unterstützung von mehr als fünf Milliarden Dollar (aktuell rund 4,8 Milliarden Euro) erhalten.

Um einer möglichen Nahrungsmittelkrise in der Ukraine vorzubeugen, hat die UN-Landwirtschaftsorganisation FAO Hunderte Tonnen Pflanzkartoffeln an gut 17.700 Haushalte im Land verteilt. Rund 46.000 Menschen könnten von der Initiative profitieren, erklärte die FAO in Rom. Der Mitteilung zufolge wurden in den vergangenen Wochen 862 Tonnen Pflanzkartoffeln an bedürftige Familien geliefert, um sicherzustellen, dass diese Nahrungsquelle bei der Ernte im September genutzt werden kann. Finanziell unterstützt wird die Aktion auch von der EU.

qu/rb/kle/sti (dpa, rtr, afp, kna)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.