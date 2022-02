UEFA verlegt Champions-League-Finale von St. Petersburg nach Paris

Nun ist es offiziell: Das Finale der Champions League wird am 28. Mai im Stade de France in Paris statt in St. Petersburg ausgespielt. Das entschied das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Freitag in Nyon in der Schweiz. Zudem beschloss das höchste UEFA-Gremium, dass russische und ukrainische Klubs in den laufenden Europacup-Wettbewerben ihre Heimspiele auf neutralem Boden ausrichten müssen. Dies gelte auch für die Nationalmannschaften der beiden Länder in der Nations League ab diesem Sommer.

Die UEFA werde alles tun, "um die Rettung von Fußballspielern und ihren Familien in der Ukraine zu gewährleisten, die mit großem menschlichem Leid, Zerstörung und Vertreibung konfrontiert sind", teilte der Verband mit.

Die Krisensitzung war als Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine einberufen worden. Bereits am Donnerstag hatte die UEFA erklärt, sie teile "die große Besorgnis der internationalen Gemeinschaft über die sich entwickelnde Sicherheitslage in Europa und verurteilt die anhaltende russische Militärinvasion in der Ukraine scharf".

Gazprom seit Jahren Premiumpartner der UEFA

Ursprünglich sollte das Finale der europäischen Eliteklasse in der Gazprom-Arena in St. Petersburg, der Heimatstadt des russischen Präsidenten Wladimir Putin, ausgespielt werden. Der Ruf nach einer Verlegung des Endspiels wegen der russischen Aggression in der Ukraine war in den vergangenen Tagen immer lauter geworden, auch aus der Politik.

Das Champions-League-Finale wird nun im Stade de France im Pariser Vorort St. Denis ausgetragen

Seit 2012 sponsert der russische Staatskonzern Gazprom als Premiumpartner die UEFA Champions League. Im Mai 2021 schlossen beiden Seiten einen neuen, umfangreicheren Dreijahresvertrag ab, darin eingeschlossen die Europameistermeisterschaften 2021 und 2014 sowie die Endspiele der Nations League 2021 und 2023.

Gazprom ist auch der Hauptsponsor des deutschen Fußballtraditionsvereins FC Schalke 04. Der Zweitligist hatte am Donnerstag verkündet, vorerst den Schriftzug des russischen Staatskonzern von den Trikots zu entfernen und durch die Aufschrift "Schalke 04" zu ersetzen. Zudem hatte der Geschäftsmann Matthias Warnig, der als enger Vertrauter Putins gilt, mit sofortiger Wirkung sein Aufsichtsratsmandat bei den Schalkern niederlegt.