Trump-Beraterin Brooke Rollins wird US-Agrarministerin

Auch die 52-Jährige kommt aus dem America First Policy Institute, einem konservativen Thinktank zur Umsetzung der Politik des künftigen US-Präsidenten. Rollins wird einem Ressort mit rund 100.000 Beschäftigten vorstehen.

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat mit der Nominierung einer Landwirtschaftsministerin sein künftiges Kabinett vervollständigt. Die loyale Anhängerin Brooke Rollins werde den Posten übernehmen, kündigte der Republikaner an. Die 52-Jährige ist die Gründerin des America First Policy Institute, das sich der Förderung von Trumps Agenda widmet und oft als sein "Weißes Haus im Wartestand" bezeichnet wird.

Die Vorstandsvorsitzende des einflussreichen konservativen Thinktank etwa, Linda McMahon, ist als US-Bildungsministerin vorgesehen. Noch weitere künftige Ressortchefs haben enge Verbindungen zu der Organisation. Rollins war während Trumps erster Amtszeit von 2017 bis 2021 zeitweise Leiterin des Domestic Policy Council, der den Präsidenten bei innenpolitischen Angelegenheiten berät.

Schon lange politisch verbunden: Brooke Rollins und Donald Trump bei einer Pressekonferenz im Juli 2021 in Bedminster in New Jersey Bild: Michael M. Santiago/AFP/GETTY IMAGES

Trump lobte Rollins' "Engagement für die Unterstützung des amerikanischen Bauern, die Verteidigung der Selbstversorgung mit Lebensmitteln und die Wiederherstellung der von der Landwirtschaft abhängigen amerikanischen Kleinstädte". Die künftige Ressortchefin werde die Bemühungen anführen, die "amerikanischen Farmer zu schützen, die das Rückgrat unseres Landes sind".

Lebensmittelhilfen für mehr als 40 Millionen US-Bürger

Das US-Landwirtschaftsministerium beschäftigt rund 100.000 Menschen und überwacht Agrarprogramme, Forschung und Handel, Lebensmittelsicherheit, Tier- und Pflanzengesundheit und die Wälder des Landes. Zudem ist es für das Lebensmittelhilfe-Programm SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) zuständig, das mehr als 40 Millionen einkommensschwachen Empfängern Unterstützung bietet.

Mit der Nominierung von Rollins hat der 78 Jahre alte Trump nun alle wichtigen Posten seiner künftigen Regierung besetzt. Offen sind noch einige Positionen auf niedrigerer Ebene.

