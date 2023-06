"Trooping the Colour": Geburtstagsparade König Charles III.

König Charles III. wird seine offizielle Geburtstagsfeier hoch zu Ross bestreiten. Was hat es mit dieser Militärparade auf sich und woher stammt ihr seltsamer Name "Trooping the Colour"?

Charles III. lässt eine alte Zeremonie wieder aufleben: Der 74-Jährige König steigt am Samstag, dem 17. Juni, aufs Pferd, um als Oberbefehlshaber der königlichen Garde an der Parade zu seiner offiziellen Geburtstagfeier teilzunehmen. Fast 40 Jahre ist es her, dass ein britischer Monarch bei "Trooping the Colour" mitritt. Eigentlich hat Charles am 14. November Geburtstag, aber die Parade wird traditionell nicht am eigentlichen Geburtstag des Monarchen, sondern im Juni abgehalten - da ist das Wetter besser. Der Palast hat bestätigt, dass der offizielle Geburtstag Charles III. für die Dauer seiner Regentschaft künftig am dritten Samstag im Juni gefeiert werden wird.

Generalprobe für "Trooping the Colour" Anfang Juni 2023 Bild: Malcom Park/Avalon/Photoshot/picture alliance

Militärgeschichte hautnah

"Trooping the Colour" hat eine lange Tradition und längst einen festen Platz im britischen Kulturkalender. Die Geschichte der Parade ist eng mit der Geschichte des britischen Militärs verknüpft. Der Begriff "Colour" wurde früher für die Regimentsfahnen der britischen Armee verwendet. Es war wichtig, dass diese Fahnen hell leuchteten, da sie in der Schlacht als Sammelpunkt dienten.

Damit die Soldaten - oder Truppen - diese "Farben" jedoch erkennen konnten, mussten sie vor der Schlacht regelmäßig gezeigt werden. Dieser Vorgang wurde als "trooping" bekannt, daher der Name der Zeremonie.

Die Parade des Königlichen Garderegiments wurde vermutlich erstmals im 17. Jahrhundert unter Charles II. abgehalten. Aber erst 1748 wurde die Zeremonie in den Sommer verlegt - und zwar von dem in Deutschland geborenen Monarchen George II., der eigentlich am 30. Oktober Geburtstag hatte.

Wir haben fünf Dinge zusammengestellt, die Sie über die Zeremonie wissen sollten.

Monarch hoch zu Ross

Seite an Seite mit seinen Soldaten wird König Charles III. in roter Uniform und mit Bärenfellmütze durch London reiten. Er lässt damit eine Tradition wieder auferstehen, die seine Mutter, Queen Elizabeth II., 1986 aufgegeben hatte. Nachdem Burmese, das Lieblingspferd der Königin, in den Ruhestand versetzt worden war, beschloss die damals 60-jährige Monarchin, die Parade fortan in einer Kutsche zu bestreiten.

Beim Trooping the Colour 2022 war die Queen bei einem ihrer letzten öffentlichen Auftritte zu sehen. Damals wurden der Geburtstag der 96-Jährigen und das Platin-Jubiläum anlässlich ihrer 70-jährigen Regentschaft gleichzeitig gefeiert - und das britische Volk bekam einen Extra-Feiertag geschenkt. Elizabeth II. starb drei Monate später, im September letzten Jahres.

2022 nahm Charles an der Seite seiner Mutter an der Parade teil Bild: Aaron Chown/empics/picture alliance

Parade im Herzen Londons

Die Trooping the Colour-Parade startet am Buckingham Palace und führt über die Mall - den Prachtboulevard vor dem Palast - zum Paradeplatz "Horse Guards Parade". Dort agekommen inspiziert der König die Truppen. Salutschüsse zu Ehren des Monarchen, abgefeuert vom Green Park und vom Tower of London, beenden die Militärparade.

Mehr als 1.400 Offiziere, 200 Pferde und 400 Musiker nehmen an dem Event teil. Der Veranstaltung am 17. Juni gingen zwei Proben in ähnlicher Besetzung voraus. Sie wurden von hochrangigen Militärs geleitet; König Charles war allerdings nicht dabei.

König Charles feiert seinen "Sommer"-Geburtstag als amtierender Monarch zum ersten Mal Bild: Charlotte Graham/AP Photo/picture alliance

Die Augen am Himmel

Einer der beeindruckendsten Vorführungen bei der Zeremonie verspricht die Flugschau der berühmten "Red Arrows" zu werden, der Kunstflugstaffel der britischen Royal Air Force. Der König und seine Familie werden vom Balkon des Buckingham Palace aus zusehen.

Schon für die Krönung Charles III. war die Flugschau geplant, wurde wegen schlechten Wetters aber stark gekürzt.

Die ganze Familie ... fast

Charles' Sohn Prinz William wird anwesend sein, ebenso wie Charles' pferdebegeisterte Schwester Prinzessin Anne und weitere Familienmitglieder. Auffällig ist die Abwesenheit von Prinz Harry und seiner Frau Meghan; das Paar zog 2020 in die Vereinigten Staaten, nachdem es sich von seinen königlichen Pflichten zurückgezogen hatte. Berichten zufolge hat keiner von ihnen eine Einladung zu der Parade erhalten.

Im Mai nahm Harry ohne Meghan und seine Kinder an der Krönung seines Vaters teil.

Ohnmächtige Soldaten

Die Hitze machte bei der Generalprobe so manchem Soldaten zu schaffen Bild: Alberto Pezzali/AP Photo/picture alliance

Anfang des Monats fielen mehrere Soldaten bei einer der Proben, die von Prinz William beaufsichtigt wurde, in Ohnmacht. Sie waren den hohen Temperaturen von 28 Grad Celsius im Vereinigten Königreich nicht gewachsen. Jetzt hoffen die Organisatoren, dass sich das am Samstag nicht wiederholt.

Adaption aus dem Englischen: Suzanne Cords