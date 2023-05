Den Royals auf der Spur in London

Die Wachablösung

Die Wachablösung findet in der Regel jeden zweiten Tag um 11 Uhr vor dem Buckingham Palace statt und dauert etwa 45 Minuten. Die Soldaten sind am besten von den Stufen des Victoria Denkmals aus zu sehen oder direkt am Tor, allerdings herrscht hier meist starkes Gedränge. Unser Tipp: Eine Stunde vorher da sein, um sich einen Platz mit guter Sicht zu sichern.