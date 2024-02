Nicht nur Europa leidet: Eine keimende Pflanze kämpft sich durch den ausgetrockneten Boden eines Feldes in Marokko. Daten des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus zufolge herrscht in einem Viertel Europas und Nordafrikas Dürre. Sie hält in weiten Teilen des Mittelmeerraums an. Nach den verheerenden Hitzewellen im Sommer 2023 blieben auch die erhofften Winterregen fast überall aus.