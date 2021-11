Weiter Hunderte Waldbrände auf dem Balkan und am Mittelmeer

Athen ist in Rauch gehüllt, in der Türkei werden Zehntausende evakuiert, Nordmazedonien ruft den Notstand aus: Waldbrände nehmen Teile Südeuropas den Atem. Ein baldiges Ende der angespannten Lage ist nicht in Sicht.