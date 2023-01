Trauerfeierlichkeiten für verstorbenen Benedikt XVI. auf dem Petersplatz

Abschied von Papst Benedikt XVI.

Hostien, solange der Vorrat reicht

Im Anschluss an mehrere Predigten und Reden konnten die Gottesdienstbesucher an der Eucharistiefeier teilnehmen. Die Austeilung der Hostien nimmt bei einer solchen Masse an Besuchern erfahrungsgemäß viel Zeit ein. Viele Helfer waren im Einsatz - aber was Großevents angeht, so macht der Organisation des Vatikans so schnell keiner etwas vor.