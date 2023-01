Trauerfeierlichkeiten für verstorbenen Benedikt VXI. auf dem Petersplatz

Zwölf Träger brachten zum Auftakt des Requiems den schlichten Holzsarg aus dem Petersdom auf den Platz vor der Basilika. Der Leichnam des emeritierten Papstes Benedikt XVI. - mit bürgerlichem Namen Joseph Ratzinger - war von Montag bis Mittwoch im Petersdom aufgebahrt worden. 195.000 Menschen besuchten in dieser Zeit die Basilika, um Abschied zu nehmen.

Papst Franziskus leitete die Trauermesse für seinen Vorgänger. Er würdigte die Weisheit und das Feingefühl des Verstorbenen. Franziskus ging besonders auf Benedikts Gottvertrauen, seine Hingabe im Gebet und die Liebe zum Evangelium ein. Er erinnerte zudem an die Mühen des Papsttums, die schwierigen Aufgaben, denen sich "ein Hirte" stellen müsse - "zwischen Kreuzungspunkten und Widersprüchen". Zelebriert wurde die Messe wegen der gesundheitlichen Einschränkungen des Papstes vom Leiter des Kardinalskollegiums, Giovanni Battista Re.

Zigtausende Gläubige hatten sich bereits einige Stunden vor dem Requiem auf dem Petersplatz eingefunden.

Am Sarg des Verstorbenen: Georg Gänswein, Kurienerzbischof und langjähriger Privatsekretär von Benedikt XVI.

Aus Deutschland nahm neben zahlreichen Bischöfen die gesamte Staatsspitze an der Trauerfeier auf dem Petersplatz teil. Angereist waren Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau, Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, Bundesratspräsident Peter Tschentscher sowie der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth. Dazu kam eine große Delegation aus der bayerischen Heimat Benedikts mit Ministerpräsident Markus Söder an der Spitze.

Gläubige warten auf dem Petersplatz auf den Beginn der öffentlichen Trauermesse für Benedikt XVI.

Im Anschluss an die Trauermesse soll der Leichnam Benedikts XVI. in der Krypta des Petersdoms beigesetzt werden - unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Benedikt war am vergangenen Samstag im Alter von 95 Jahren in seiner Vatikan-Residenz Mater Ecclesiae verstorben. Das Kloster in den Vatikanischen Gärten war sein Ruhesitz in den Jahren nach seinem freiwilligen Rücktritt 2013. Benedikt gilt als erster Papst der Neuzeit, der nach acht Jahren als Oberhaupt der katholischen Kirche aus Altersgründen sein Amt aufgegeben hatte.

se/sti (dpa, afp, kna, epd, zdf)