Köln

In Köln am Rhein leben knapp 1,1 Millionen Einwohner. Was für München das Oktoberfest ist, ist für die Rheinländer der Karneval, bei dem bunt verkleidete Jecken ausgelassen feiern. Generell ist der Frohsinn ein Markenzeichen der aufgeschlossenen Kölner. Aber nicht nur auf ihren Karneval sind sie stolz, sondern auch auf ihr Wahrzeichen, den Kölner Dom (Bild).