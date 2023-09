Tiny House Concert: Klassik auf kleinstem Raum - Folge 1

Stylish und jung, so kann Klassik auch sein. Steven Walter, Intendant des Bonner Beethovenfests, lädt Stars der Szene in sein Tiny House ein. Reden, Kochen und Musik machen.

Folge 1: Pianistin Danae Dörken über Wunderkinder und Karrieredruck.

In vier Folgen lädt der Intendant des Beethovenfest Bonn, Steven Walter, junge Stars der europäischen Klassik-Szene zu sich nach Hause ein. Zusammen mit der multidisziplinären Künstler:in Coco Elane empfängt er international gefragte Musikerinnen und Musiker in seinem Tiny House im Bonner Umland.

Bild: Michael Staab

Erster Gast der vierteiligen Reihe ist die Pianistin Danae Dörken. Als sie ihr Studium an einer der renommiertesten musikalischen Talentschmieden Deutschlands begann, war sie gerade einmal 11 Jahre alt. Der Leistungsdruck war enorm, ebnete ihr aber den Weg in eine internationale Karriere. Im Tiny House erzählt sie von blutigen Klaviertasten, ihren Strategien gegen Lampenfieber und Konzerten im Geflüchtetenlager. Und bringt dann, mitten in der Nacht, die hölzernen Hauswände mit Manuel de Fallas‘ Feuertanz zum Wackeln.

Ein intimer Austausch über die Erfahrungen einer jüngeren Generation in der Klassikwelt. Die Gäste bringen – neben ihrem Musikinstrument – auch Lieblingsrezepte - mit. Eine Mischung aus Talk, Kochshow und einem außergewöhnlichen Privatkonzert.

Termine der Tiny House Concert Reihe bei Kultur.Intensiv: 2., 9., 16. und 23. September 2023

Sendezeiten:

DW Deutsch+

SA 02.09.2023 – 13:03 UTC

SO 03.09.2023 – 05:00 UTC

SO 03.09.2023 – 11:00 UTC

SO 03.09.2023 – 17:03 UTC

MO 04.09.2023 – 04:00 UTC

DO 07.09.2023 – 22:30 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8