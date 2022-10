Thomas Reis ist neuer Trainer des FC Schalke 04

Thomas Reis lässt sich von der Schwere seiner Aufgabe nicht einschüchtern. "Mut gehört zu meinem Werten dazu. Das Risiko kann ich gut einschätzen", sagte der 49-Jährige. "Es macht die Aufgabe auch interessant." Reis hatte im September beim damaligen Tabellenletzten Bochum nach sechs Niederlagen zum Saisonstart gehen müssen. Nun übernimmt er mit Schalke 04 erneut ein völlig verunsichertes Team. Nach zuletzt sechs Pflichtspielniederlagen unter Trainer Frank Kramer und Interimscoach Matthias Kreutze ist der Aufsteiger nach elf Spieltagen Schlusslicht der Fußball-Bundesliga.

"Schalke brennt nicht"

Reis ist bereits der siebte Trainer in zwei Jahren beim Traditionsverein aus Gelsenkirchen. Laut Medienberichten soll er einen Teil der Ablösesumme in Höhe von geschätzt rund 300.000 Euro an seinen Ex-Klub Bochum selbst bezahlt haben. Reis wollte sich dazu nicht äußern: "Das wird unter uns bleiben."

Am Mittwoch hatte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder "aus persönlichen Gründen" um sofortige Freistellung gebeten, der Klub entsprach dem Wunsch und entbans Schröder mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben. Sportvorstand Peter Knäbel widersprach dem Eindruck, dass die Lage des Klubs außer Kontrolle geraten ist. "Gestern war kein Chaos-Tag auf Schalke. Ich wehre mich vehement gegen diesen Eindruck", sagte Knäbel bei der Vorstellung des neuen Trainers und bezeichnete diese als "ein Zeichen, dass Schalke stabil und handlungsfähig ist. Alle haben gedacht: Schalke brennt. Schalke brennt nicht."

sn/dvo (dpa, SID)