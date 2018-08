Theorien, Formeln, Beweise: Mathematik im Film

Mathematik im Film

Good Will Hunting (1997)

Der junge Will Hunting (Matt Damon) heuert als Reinigungskraft an einer Universität an. Dort entdeckt Professor Lambeau, dass er ein mathematisches Genie vor sich hat. Wegen wiederholter Prügeleien soll Will ins Gefängnis, doch unter Aufsicht Lambeaus und des Psychologen Maguire (Robin Williims) darf er auf freiem Fuß bleiben. Am Ende muss Will sich entscheiden, ob er sein Potential nutzen will.