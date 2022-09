Tennis-Star Roger Federer beendet Karriere

"Das ist eine bittersüße Entscheidung, weil ich all das vermissen werde, was mir die Tour gegeben hat", lässt Roger Federer auf den sozialen Netzwerken wissen. "Aber gleichzeitig gibt es so viel Anlass zu feiern. Ich betrachte mich als einen der glücklichsten Menschen der Erde. Mir wurde ein außergewöhnliches Talent geschenkt, Tennis zu spielen, und ich habe es auf einem Niveau getan, das ich niemals für möglich gehalten hätte, und auch viel länger, als ich gedacht hätte."

Mit 41 Jahren beendet der Schweizer Superstar seine beeindruckende Karriere. Der vom 23. bis 25. September angesetzte Laver Cup in London werde sein letztes Turnier auf der ATP-Tour sein, kündigt Federer an. Zuletzt hatte er immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen. Sein bislang letztes Match auf der Tour hatte er im Juni 2021 im Viertelfinale von Wimbledon bestritten. Damals hatte er gegen den Polen Hubert Hurkacz verloren. Anschließend hatt er sich seiner inzwischen dritten Knie-Operation unterzogen.

"Ich habe hart gearbeitet, um wieder voll in Form zu kommen. Aber ich kenne auch die Fähigkeiten und Grenzen meines Körpers, und seine Botschaft an mich war in letzter Zeit eindeutig", schreibt Federer jetzt. Er müsse nach 24 Jahren und mehr als 1500 Spielen erkennen, dass "es Zeit ist, meine Wettkampfkarriere zu beenden".

Rekordsieger in Wimbledon

Sein Debüt auf der ATP-Tour hatte der Schweizer Mitte 1998 gegeben. In seiner fast ein Vierteljahrhundert dauernden Profikarriere gewann Federer im Einzel 103 Turniere, davon 20 bei Grand-Slam-Turnieren. Mit acht Wimbledon-Triumphen ist Federer Rekordsieger des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Er gilt als einer der besten Allrounder und elegantesten Spieler der Tennisgeschichte, erfolgreich auf allen Belägen: mit einem starken Aufschlag und einem außergewöhnlichen Ballgefühl.

Das Rasenturnier in Wimbledon gehörte zu Federers Lieblingsveranstaltungen, achtmal triumphiert er dort

310 Wochen führte er die Weltrangliste an, zwischenzeitlich stand er die Rekordzahl von 237 Wochen am Stück auf Rang eins. Bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking gewann Federer mit seinem Landsmann Stan Wawrinka Gold im Doppel. Vier Jahre später in London holte er Silber im Einzel. Fünfmal wurde der Schweizer als Laureus-Weltsportler des Jahres geehrt.

Allein an Preisgeldern kassierte Federer, der mit seiner Frau Mirka vier Kinder hat, in seiner Karriere mehr als 130 Millionen US-Dollar. Hinzu kamen hochdotierte Werbeverträge. Mit seiner Stiftung "RF Foundation" unterstützt er Bildungsprojekte in der Schweiz und im südlichen Afrika.