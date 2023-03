Tansania: Deutschland will Raubkunst und Gebeine zurückgeben

Oft sind es Aktivisten und Historiker, die die Erinnerung an den deutschen Kolonialismus nach mehr als 100 Jahren wachhalten. Ihnen ist zu verdanken, dass Debatten um Restitution von Kulturgütern und Entschädigung von kolonialem Unrecht auf die politische Agenda gelangt sind - wie etwa das Beispiel Namibia zeigt.

Um Tansania, Teil der ehemaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika, war es bisher noch ruhig. Doch das wollen Politiker auf beiden Seiten jetzt ändern. Dabei geht es um die Rückgabe der menschlichen Überreste unzähliger Opfer der Kolonialkriege, die in deutschen Museen lagern, und um die Restitution von Kulturobjekten - sogenannter Beutekunst.

Historiker empfiehlt "Rückgabe aus tiefstem Herzen"

"Für dieses Vorhaben ist es auf keinen Fall zu spät", sagt der tansanische Historiker Philemon Mtoi im DW-Interview. "Der Zeitpunkt ist richtig, um neu anzuknüpfen, die Menschen zu versöhnen und eine gemeinsame Zukunft zu gestalten." Deutschland solle darauf achten, dass es "nicht die Beziehungen zerstört, die auch nach der Kolonialisierung in Tansania bestehen", fügt Mtoi an.

Die deutschen Verantwortungsträger sollten daher kritisch an diese Aufgabe herangehen und sich die Art und Weise, wie sie Objekte zurückführen, gut überlegen, rät Mtoi. Ihre Gesten sollten authentisch sein, "aus tiefstem Herzen" kommen. Deutschland könne somit auf ehrliche Weise dafür sorgen, dass die Vergangenheit in Erinnerung bleibt.

Tansanias Präsidentin Samia Suluhu Hassan mit der Staatsministerin des Auswärtigen Amtes Katja Keul (Mitte)

Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, denn die Aufarbeitung der Gräueltaten während der deutschen Kolonialzeit in Tansania steht ganz am Anfang. Doch auch deutsche Akteure drängen zur Eile. So Katja Keul (Bündnis 90/ Grüne), Staatsministerin im Auswärtigen Amt: "Geschehnisse sind eben sowohl in Tansania als auch in Deutschland nicht ausreichend bekannt", sagt Keul im DW-Interview. Und das sei wichtig, denn es seien schwere Verbrechen begangen worden.

Grabfrevel in Tansania

Mehrere Aufstände wurden zur Zeit der Kolonialherrschaft brutal bekämpft. Besonders verheerend waren die Entwicklungen um den Maji-Maji-Aufstand von 1905 bis 1907 in Ostafrika, bei dessen Niederschlagung nach Schätzungen von Historikern bis zu 300.000 Menschen getötet wurden. Zahllose Schädel und Knochen gelangten in der Folge nach Deutschland.

Namibia erhält Artefakte zurück: Hermann Parzinger mit Esther Moombolah vom Nationalmuseum Namibia

Nach dem Willen des Auswärtigen Amtes und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin sollen die sterblichen Überreste an Tansania zurückgegeben oder an einem angemessenen Ort bestattet werden. Laut Stiftungspräsident Hermann Parzinger hat die Stiftung 2011 die große Sammlung menschlicher Überreste des Medizinhistorischen Museums der Charité in ihren Bestand übernommen.

Sie seien im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert aus Friedhöfen von Dorfgemeinschaften geraubt worden, um hauptsächlich in Deutschland anthropologische Untersuchungen vorzunehmen, sagte Parzinger im DW-Interview. "Das ist Grabzerstörung, Grabfrevel, was damals wie heute hier in Deutschland strafbar gewesen wäre."

Insofern solle nun der gesamte Bestand zurückgeben werden. Allerdings gebe es eine Verpflichtung, im Vorfeld einer Rückgabe alle Informationen, auch in Archiven in ostafrikanischen Staaten, zusammenzutragen, um die genaue Herkunft der Gebeine möglichst präzise zu bestimmen.

Frage der Entschädigung in Tansania auf dem Tisch

Das sei geschehen - es gebe eine Publikation dazu, die mit Kolleginnen und Kollegen aus Ruanda und Tansania angefertigt worden sei. "Diese Informationen haben wir schon bei Projektabschluss vor zwei, drei Jahren an die betreffenden Staaten des Bestands von 1200 Schädeln übermittelt – etwa 250 stammen aus Tansania, circa 900 aus Ruanda und 35 aus Kenia", sagt Parzinger der DW.

Foto des Häuptlings Mkwawa im Nationalmuseum von Daressalam - er kämpfte gegen die kaiserlichen Truppen

Auch Tansania erhöht den Druck auf die Bundesregierung, Verantwortung für deutsche Kriegsverbrechen während der Kolonialzeit in Ostafrika zu übernehmen. Der tansanische Botschafter in Berlin, Abdallah Possi, forderte die Bundesregierung Anfang 2020 zu "Verhandlungen über Wiedergutmachungen" für Verbrechen während der deutschen Kolonialzeit in Ostafrika auf.

Die tansanische Regierung bereitet sich gerade auf die gemeinsame Arbeit mit der deutschen Regierung vor und hat eigens einen Sonderausschuss für diesen Zweck gegründet, wie die DW von Said Othman Yakubu, Staatssekretär im Ministerium für Kultur, Kunst und Sport, erfuhr. "Der Ausschuss ist noch in Arbeit", sagt Yakubu. Sobald die Vorgehensweise auf tansanischer Seite geklärt sei, werde es konkrete Antworten geben. "Die Frage der Entschädigung ist einer der Punkte, die auf dem Tisch liegen", sagt Yakubu.

Frieden nicht mit Reparationen kaufen

Für den Historiker Mtoi darf es allerdings nicht hauptsächlich um Reparationen gehen, damit allein könne niemand Frieden und Heilung in der Gesellschaft erkaufen. Regierung, Politiker und auch die betroffenen Familien sollten diese Gelegenheiten nicht als "goldenen Moment nutzen, um sich einen wirtschaftlichen Vorteil zu verschaffen", so Mtoi.

Rassistisch, rücksichtslos, grausam - die deutsche Kolonialgeschichte Die Fratze des Kolonialismus Nachdem Reichskanzler Otto von Bismarck Namibia, Kamerun, Togo sowie Teile Tansanias und Kenias unter deutsche Schutzmacht gestellt hatte, versuchte ab 1888 Kaiser Wilhelm II. den Kolonialbesitz weiter auszubauen. Die Reichsregierung wolle einen "Platz an der Sonne", so formulierte es 1897 der spätere Reichskanzler Bernhard von Bülow.

Rassistisch, rücksichtslos, grausam - die deutsche Kolonialgeschichte Deutsche Kolonien Mit Erwerbungen im pazifischen Raum (Nord-Neuguinea, Bismarck-Archipel, Marshall- und Salomon-Inseln, Samoa) und China (Tsingtao) sowie dem Anschluss der Königreiche von Ruanda und Burundi an Deutsch-Ostafrika waren die kolonialen Eroberungen Ende des 19. Jahrhunderts weitgehend abgeschlossen.

Rassistisch, rücksichtslos, grausam - die deutsche Kolonialgeschichte Ein System der Ungleichheit Die "weiße" Bevölkerung in den Kolonien war eine kleine, stark privilegierte Minderheit. Sie überstieg selten die Ein-Prozent-Marke. 1914 lebten rund 25.000 Deutsche in den Kolonien, etwas weniger als die Hälfte davon in Deutsch-Südwestafrika. Die rund 13 Millionen "Eingeborenen" des deutschen Kolonialreichs galten lediglich als Untertanen. Der Rechtsweg war ihnen grundsätzlich verschlossen.

Rassistisch, rücksichtslos, grausam - die deutsche Kolonialgeschichte Der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts Der Genozid gegen die Herero und Nama auf dem Gebiet des heutigen Namibia ist wohl das schwerste Verbrechen in der deutschen Kolonialgeschichte - im entscheidenden Kampf am Waterberg flüchtete 1904 ein Großteil der sich auflehnenden Herero in die Wüste. Hier wurden sie von deutschen Truppen systematisch am Zugang von Wasserstellen gehindert. Vermutlich starben dabei mehr als 60.000 Herero.

Rassistisch, rücksichtslos, grausam - die deutsche Kolonialgeschichte Deutsche Schuld Nur etwa 16.000 Herero haben den Vernichtungsfeldzug überlebt und wurden in Konzentrationslagern interniert, in denen das Sterben weiter vorangetrieben wurde. Genaue Opferzahlen sind bis heute umstritten. Ob diese abgemagerten Herero ihre Flucht noch lange überlebt haben? Jedenfalls hatten die meisten nichts mehr - keinen persönlichen Besitz, keine Existenzgrundlage, keine Lebensperspektive.

Rassistisch, rücksichtslos, grausam - die deutsche Kolonialgeschichte Umdenken um 1907 Als Ergebnis der Kolonialkriege wurden ein Umbau der Kolonialverwaltung in Deutschland, wissenschaftliche Aspekte zur Nutzung der Kolonien und eine Verbesserung der Lebensbedingungen der Völker in den deutschen Kolonien für notwendig erachtet. Als Gestalter der neuen Kolonialpolitik wurde nicht zufällig ein erfolgreicher Firmensanierer aus der Privatwirtschaft gewonnen, Bernhard Dernburg.

Rassistisch, rücksichtslos, grausam - die deutsche Kolonialgeschichte Die Wissenschaft und die Kolonien Neben Dernburgs Reisen wurden auch wissenschaftliche und technische Einrichtungen für koloniale Zwecke gefördert oder gegründet. Daraus entstanden etwa Teile der heutigen Universitäten von Hamburg und Kassel. 1906 leitete Robert Koch eine längere Expedition nach Ostafrika, um die Übertragungswege der Schlafkrankheit zu erforschen, wie diese Sammlung mikroskopischer Präparate zeigt.

Rassistisch, rücksichtslos, grausam - die deutsche Kolonialgeschichte Einer der größten Kolonialkriege In Deutsch-Ostafrika kam es 1905/06 zum sogenannten Maji-Maji-Aufstand, bei dem geschätzte 100.000 Einheimische starben. Es formierte sich eine breite Allianz ethnischer Gruppen gegen die deutsche Kolonialherrschaft. Der Maji-Maji-Aufstand wurde in Deutschland danach kaum mehr thematisiert. Für Tansania ist er ein wichtiges Ereignis der Geschichte.

Rassistisch, rücksichtslos, grausam - die deutsche Kolonialgeschichte Der Verlust der Kolonien Nach dem für Deutschland verlorenen Ersten Weltkrieg wurde der Friedensvertrag von Versailles unterzeichnet. Als dessen Inhalte bekannt wurden, war das Entsetzen in Deutschland groß. Plakate wie dieses zeigen, was Deutsche damals befürchteten: Der Wirtschaftsmacht beschnitten und seiner Kolonien "beraubt", drohen Armut und Elend.

Rassistisch, rücksichtslos, grausam - die deutsche Kolonialgeschichte Kolonialistische Ambitionen im Dritten Reich Der koloniale Gedanke blühte im Dritten Reich wieder auf, nicht nur im Generalplan Ost mit seinen Säuberungs- und Umsiedlungsplänen. Die Nationalsozialisten strebten auch die Rückgewinnung der deutschen Kolonien an, wie anhand dieser Schulwandkarte von 1938 deutlich wird. Dienen sollten sie vor allem als Rohstoffreservoir.

Rassistisch, rücksichtslos, grausam - die deutsche Kolonialgeschichte Holprige Aufarbeitung Die Verhandlungen um eine gemeinsame Erklärung zum Genozid an Herero und Nama gehen jetzt in die heiße Phase. Dabei gibt es auf beiden Seiten immer wieder Probleme: Deutschland mauert, wenn es um eine finanzielle Entschädigung geht, in Namibia gibt es innenpolitisches Kompetenzgerangel. Kürzlich haben Vertreter der Herero Beschwerde bei den UN über die Verhandlungen mit Deutschland eingelegt.



Vielmehr müssten sie die Tatsache respektieren, dass ihre Geschichte nicht mit materiellem Gewinn aufgewogen werden könne, sondern dass sie wiederhergestellt und in Ehren gehalten werden sollte - egal was Afrikaner und Tansanier während der damaligen Regierung der Deutschen durchlebt hätten.

Aufarbeitung stärkt Blick in die Zukunft

Die gemeinsame Aufarbeitung der Historie würde den Blick in die Zukunft richten und eine intensivere Beziehung daraus ableiten, sagte auch Katja Keul zur DW. Aber im Moment liege noch vieles, was Tansania betreffe, im Dunkeln. "Das heißt, dass auch auf der anderen Seite zunächst erst einmal geklärt werden muss, was man denn eigentlich genau für Bedürfnisse hat und wie wir da zusammen kommen können", so Keul.

Im Berliner Humboldt Forum soll sich eine Ausstellung im September kritisch mit der Tansania-Sammlung befassen. Die Objekte aus dem Maji-Maji-Krieg sollen dann voraussichtlich 2024 gezeigt und anschließend an Tansania zurückgegeben werden.

Mitarbeit: Verena Greb, Sudi Mnette, Rosalia Romaniec