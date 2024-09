Dieser Bär wird nicht etwa brutal gefangen gehalten - im Gegenteil: Er wird medizinisch versorgt und aufgepäppelt im staatlichen Wushikeng Research Center in Taichung. Seit 2014 sind 18 Bären in Taiwan versehentlich in die Fallen von Jägern geraten und wurden teils schwer verletzt. Sechs von ihnen überlebten nicht, so die Nichtregierungsorganisation Taiwan Black Bear Conservation Association.