Als Tablet wird ein tragbarer, flacher Computer bezeichnet, der mit einem Touchscreen bedient werden kann.

Das Tablet eignet sich aufgrund seines geringen Gewichts und seiner kompakten Größe als Personal Computer für unterwegs. Da keine ausklappbare Tastatur integriert ist, bieten sich Tablets jedoch weniger für das Schreiben größerer Textmengen an. Die Tablet-Funktionen werden durch so genannte Apps beliebig erweitert. In seiner einfachen Handhabung, seinen Leistungsmöglichkeiten und seinem Design ähnelt das Tablet dem modernen Smartphone.