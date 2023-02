Syrien: Tote bei Luftschlag in Damaskus

Nach syrischen Angaben haben israelische Kampfflugzeuge in der Nacht Ziele im Raum Damaskus angegriffen. Dabei wurden mehrere Menschen in Syriens Hauptstadtregion getötet. Nach Angaben der in London ansässigen oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte starben 15 Personen, die syrische Staatsagentur SANA meldete fünf Tote. Es gab demnach zudem mehrere Verletzte.

Israel habe Stellungen iranischer und libanesischer Milizen attackiert, berichtet die Syrische Beobachtungsstelle. Es habe Brände und Explosionen gegeben. Eine Rakete sei in einem Kreisverkehr eingeschlagen und habe dort eine Frau getötet.

Handybild von einem Raketeneinschlagsort in Damaskus

SANA meldet, israelische Raketen hätten auch Wohnviertel getroffen. Vier Zivilisten und ein Soldat seien getötet, 15 weitere Zivilisten verletzt worden, einige schwer. Auch mehrere Häuser wurden den Angaben nach zerstört. Mehreren Augenzeugen zufolge sind einige Gebäude beschädigt worden, die sich in unmittelbarer Nähe eines großen Sicherheitskomplexes sowie iranischer Einrichtungen befinden.

Das syrische Fernsehen zeigte Bilder von zerstörten Gebäuden und berichtet, dass in Damaskus unter anderem das Hauptquartier iranischer Milizen getroffen worden sei. In der Nähe der Hauptstadt sei der Stab einer syrischen Division angegriffen worden. Es sei der schwerste Luftangriff seit Jahresbeginn gewesen. Die Angaben konnten bislang nicht unabhängig geprüft werden.

Keine Stellungnahme aus Israel

Das israelische Militär äußerte sich nicht. Ein Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab. Israels Luftwaffe bombardiert regelmäßig Ziele in Syrien.

Seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs im Jahr 2011 hat Israel offenbar hunderte Luftangriffe gegen das Nachbarland ausgeführt. Diese richten sich gegen syrische Regierungstruppen, vom Iran unterstützte Einheiten und die schiitische Hisbollah-Miliz. Von offizieller Seite hat Israel die Angriffe allerdings nur selten bestätigt oder kommentiert.

Der Iran hat laut westlichen Geheimdienstquellen seine militärische Präsenz in Syrien in den vergangenen Jahren ausgeweitet und in vielen staatlich kontrollierten Gebieten Fuß gefasst. Nach Ansicht israelischer Militärexperten sind die Luftangriffe Teil eines Konflikts, dessen Ziel es ist, die zunehmende Verankerung der Islamischen Republik Iran in Syrien zu bremsen.

