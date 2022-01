Martin Suters Schweinsteiger-Roman "Einer von euch"

Von "Schweini" bis Hornby: Wenn Fußball literarisch wird

Peter Handke: "Die Angst des Tormanns beim Elfmeter"

... ist kein Fußballbuch, sondern eine Erzählung über einen psychisch kranken Mann, der Schwierigkeiten mit seiner Persönlichkeit und seinem Leben hat. Der Fußballbezug beschränkt sich auf die Vergangenheit des Protagonisten als Torwart und auf wenige Szenen, in denen über Fußball gesprochen wird. Hauptmetapher: Wenn der Torwart ganz ruhig in der Mitte steht, landet der Elfer in seinen Händen.