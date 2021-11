Traumfabrik Babelsberg: das größte Filmstudio Europas.

2012 feierte Studio Babelsberg in Potsdam-Babelsberg sein 100-jähriges Jubiläum, es ist das älteste Großatelier-Filmstudio der Welt und die Wiege des deutschen Films. Am 12. Februar 1912 fiel in einem Babelsberger Glashaus, welches an eine ehemalige Kunstblumenfabrik angebaut worden war, die erste Klappe für den Stummfilm "Der Totentanz" mit Asta Nielsen in der Hauptrolle. Unzählige Klassiker der Filmgeschichte wie "Der Blaue Engel" oder "Inglorious Basterds" wurden seitdem hier gedreht. Schauspieler wie Marlene Dietrich, Armin Mueller-Stahl oder Christoph Waltz sind in Babelsberg zu Weltstars geworden. Stets hat das Filmstudio die internationale Entwicklung des Kinos mitbestimmt.