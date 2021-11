Netflix-Serie "1899" filmt in Europas erstem virtuellem Produktionsstudio

Man kann schon ein bisschen seekrank werden. Der Blick von der Brücke der "Kerberos" fällt auf den den grauen Himmel und den wogenden Nordatlantik. Es kommt einem so vor, als würde sich der Boden unter den Füßen im Takt mit den Wellen bewegen.

Aber: Außer der Brücke ist nichts davon echt. Himmel und Meer sind eine Projektion auf einer 7-Meter-hohen, 55-Meter-langen und um 270-Grad-gebogenen LED-Wand. Im Zentrum dieses Dreiviertelkreises steht auf einem Podest das Filmset der "Kerberos", und beides, LED-Wand und Filmset, befinden sich in einer riesigen Studiohalle.

Willkommen im DARK BAY Virtual Production Studio auf dem Gelände des Studio Babelsberg in Potsdam.

Neues Projekt des "Dark"-Kreativteams

"Am Anfang war den Schauspielern vielleicht ein bisschen schwummerig, aber schlecht ist keinem geworden", erzählt Philipp Klausing, einer der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft DARK BAY, lachend. Klausing ist nicht nur Teil des Führungsteams von DARK BAY, sondern auch der Produktionsfirma Dark Ways, deren Serie "1899" die erste ist, die in dem virtuellen Studio vor den Toren von Berlin gedreht wird.

Die Serie mit Horrorelementen, die für den Streamingdienst Netflix produziert wird, handelt von einer Gruppe von Migranten aus ganz Europa, die sich Ende des 19. Jahrhunderts an Bord der "Kerberos" mit dem Wunsch nach einer besseren Zukunft auf den Weg in die USA machen.

Während Klausings Name nur Spezialisten etwas sagen dürfte, haben die beiden anderen DARK BAY-Köpfe bereits eine leidenschaftliche Fanbase unter Serienfans: Jantje Friese und Baran bo Odar, die Macher der ersten deutschen Netflix-Serie "Dark".

Von dem Paar, das als Showrunner auch bei "1899" die Fäden in der Hand hält, kam die Idee, ihr neues Projekt in einem virtuellen Studio zu verwirklichen.

Not macht erfinderisch

Einerseits lag der Gedanke nah: Die Arbeit an "1899" sollte im Frühjahr 2020 starten - genau zu Beginn der Pandemie. Verschiedene Drehorte in Europa zu besuchen, stand für unbestimmte Zeit außer Frage; das machte auf eine LED-Wand projizierte Landschaften attraktiv.

Andererseits wurde die Technik erst ein einziges Mal verwendet, beim Dreh der US-Serie "The Mandalorian", produziert vom Unterhaltungsriesen Disney. In Europa sind die Macher von "1899" Pioniere.

"Man muss schon [im virtuellen Studio] drin stehen um zu verstehen, was geht und was nicht. Das ist ganz neu und ein ganz anderes Drehen", sagt Odar bei einem Gespräch auf der Brücke, während hinter ihm der virtuelle Atlantik wogt. Er führt bei allen acht Folgen der ersten Staffel von "1899" Regie und war von der Arbeit im "Volume", so die Bezeichnung für virtuelle Studios, positiv überrascht. "Es ist fast erschreckend, wie gut es funktioniert."

Wie auf hoher See: Das Deck der "Kerberos" im virtuellen Dark Bay Studio

Ob rauhe See oder spanische Steinwüste - was auf der LED-Wand zu sehen ist, wird von der "Brainbar" aus gesteuert. In der Kommandozentrale, die in der hinteren Ecke der weitläufigen Studiohalle aufgebaut ist, sitzt ein Team von 13 Technikern vor einer Vielzahl an Computern. Braucht der Regisseur zum Beispiel mehr oder weniger Bewegung im Atlantik, werden die Männer und Frauen hier aktiv.

Allein fürs Meer "gibt es sieben Einstellungen: Wellengröße, Schnelligkeit und so weiter", erklärt Jack Banks, einer der Techniker, auf Englisch. So einfach, wie beim Fernsehen von einem Programm zum nächsten zu schalten, ist es allerdings nicht. Jeder Einstellungswechsel für das Volume dauert 15 bis 20 Minuten.

"Ich kann jeden Raum aufmachen, den ich will. Das ist geil"

Jantje Friese, die leitende Autorin der Serie, sagt, dass die Arbeit im virtuellen Studio auch learning by doing ist. "Unser Wissen, das wir nach der Hälfte der Drehzeit haben, nimmt schon jetzt Einfluss", erzählt sie neben dem großen hölzernen Steuerrad der "Kerberos" sitzend. Sie wisse mittlerweile, "was kann ich schreiben? Was geht? Ein riesengroßer Engine Room mit 20 Öfen ist zum Beispiel kein Problem." Auch der kann digital auf die riesige LED-Wand im Volume gezaubert werden.

"Ich muss mich nicht klein halten, um im Budget zu bleiben" - der Traum einer jeden Autorin. Friese ist sichtlich begeistert: "Erzählerisch kann ich jeden Raum aufmachen, den ich will, das ist schon geil."

Jantje Friese erhielt für das Drehbuch der finalen dritten Staffel von "Dark" dieses Jahr den Deutschen Fernsehpreis.

Vor einer Kulisse drehen, die in Wirklichkeit gar nicht da ist - gibt es das nicht schon längst mit dem "green screen"? Auch auf den könnte theoretisch ein Maschinenraum projiziert werden. Es gibt aber einige entscheidende Unterschiede. Der sichtbarste: Mit einem green screen würden die Schauspieler während der Dreharbeiten quasi in einem Vakuum arbeiten- der Hintergrund wird erst in der post-production auf die grüne Fläche eingefügt.

Die Marlene-Dietrich-Halle auf dem Studio Babelsberg Gelände wäre nur genau das: eine riesige, fensterlose Halle mit einem Schiffsset in der Mitte und einer grünen Wand dahinter. Kein Ozean, der so echt unendliche Perspektive vermittelt, dass das Gefühl entsteht, man könnte hineinfallen. "Es hilft ihnen sehr, dass es wie echt ist," sagt Regisseur Odar über den Cast. "Sie finden das toll."

Auf einen green screen wird im Nachhinein ein Hintergrund projiziert, der Schauspieler selbst sieht davon nichts.

Größere Authentizität als mit digitaler Nachbearbeitung

Darüber hinaus hat das Volume aber noch ganz andere, technische Vorteile gegenüber einem green screen. Ein Beispiel: Regen. Über dem Volume sind Regendüsen unter der Decke befestigt. In einer Schlechtwetterszene regnet es auf die Schauspieler, wenn sie auf dem Deck des Schiffes stehen, und hört auch nicht auf, wenn sie die Brücke betreten. Der Regen prasselt dann von außen gegen die Scheibe, Zuschauer sehen später den Atlantik durchs regennasse Fenster.

Bei einem green screen dagegen muss die Kamera "freie Sicht" haben, sonst ist das digitale Einfügen des Hintergrunds in der Post-production nicht möglich. Tropfen auf einer Scheibe wären ein no-go, meist ist nicht mal Glas im Rahmen, wenn ein green screen durch ein Fenster gefilmt wird. Der Regen und die Fensterscheibe, die er hinunterläuft, müssten also ebenfalls im Nachhinein digital hinzugefügt werden.

Das Gleiche gilt für Lichteinfall. Von der riesigen LED-Wand scheinen "Sonnenstrahlen", oder in diesem Fall das diesige Licht eines grauen Tages auf See, in den Innenbereich der Brücke, so, wie das auch draußen in der realen Welt der Fall wäre.

Das Licht wirft Schatten, wenn der Kapitän, gespielt von "Dark"-Darsteller Andreas Pietschmann, beim Überdenken einer wichtigen Entscheidung auf der Brücke hin und her läuft. Für Zuschauer eine Selbstverständlichkeit, aber mit einem green screen gäbe es diesen natürlichen Lichteinfall nicht. Er müsste später digital kreiert werden.

Dunkle Wolken am Horizont: Pietschmann bei den Dreharbeiten vor dem virtuellen Atlantik

"Wie Licht sich auf einem Kleidungsstück bricht, wie ein nasser Boden Licht reflektiert: All das kann man einfangen", sagt Produzent Klausing. "Das gibt dem Ganzen die Authentizität."

Kein Warten auf den perfekten Sonnenuntergang mehr

Am meisten Authentizität gäbe es natürlich in der freien Natur. Aber ein Schiffsset in einem riesigen Wassertank aufzubauen ist ein erheblicher Aufwand, und die Reisen, die für die Rückblenden aus den Herkunftsländern der Migranten nötig gewesen wären, konnten wegen Corona nicht stattfinden.

Die Arbeit im Volume bringt außerdem die Unabhängigkeit vom Tageslicht mit sich. Nik Summerer, leitender Kameramann bei "1899", erzählt, dass das Team den ganzen Vormittag an der Szene mit Pietschmann auf der Brücke gedreht hat, die in der Serie nur wenige Minuten dauern wird.

Draußen, in der "echten Welt", hätten sie da vor einem Problem gestanden: "Das wären normalerweise vier verschiedene Lichtstimmungen gewesen." Im virtuellen Studio herrscht so lange Morgendämmerung oder Mittagssonne, wie der Regisseur es sich wünscht.

Die Vorteile, die die neue Technologie für Filmteams bringt, sind nicht von der Hand zu weisen, auch wenn ein bisschen alter Filmzauber so vielleicht verloren gehen mag. "Dank der Arbeit im Volume muss man nicht mehr auf den perfekten Sonnenuntergang warten", sagt Production Designer Udo Kramer. "Diesen Sternenstaub, den man vorher nur ganz selten bekam, diese magischen Momente, wird man jetzt häufiger in Film und Serien sehen."