Sicherheitsdebatte vor Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel

Die "Streif" im österreichischen Ort Kitzbühel ist eine einzigartige Skiabfahrt . Vom Berg Hahnenkamm stürzen sich die Fahrer auf einer 3,3 Kilometer langen Piste ins Tal, die als anspruchsvollste und gefährlichste des Weltcup-Winters gilt. Die Schlüsselstellen tragen legendäre Namen wie "Mausefalle", "Lärchenschuss" und "Hausbergkante". Das Gefälle beträgt teilweise 85 Prozent. Die Skirennläufer erreichen Geschwindigkeiten von 140 Stundenkilometern und mehr und springen bis zu 80 Meter weit.

Wer hier gewinnt, wird nicht nur mit 100.000 Euro Preisgeld belohnt, sondern erreicht den Status einer Wintersport-Legende. Ein Abfahrtssieg auf der "Streif" ist vergleichbar mit anderen "Leuchttürmen" des Sports wie einem Wimbledon-Sieg im Tennis, einem Triumph im Großen Preis von Aachen im Springreiten oder einem Sieg im Masters von Augusta im Golf.

Kein Rennen ohne Sturz

Doch ausgerechnet vor dem Höhepunkt der alpinen Ski-Weltcup-Saison wird nicht darüber spekuliert, wer das Rennen am Samstag gewinnen könnte. Nach der Umwelt- und Nachhaltigkeitsdebatte vom Beginn des Winters, geht es jetzt vielmehr um die Sicherheit der Rennfahrer. In den vergangenen Tagen und Wochen gab es zahlreiche heftige Stürze und Verletzungen. Bei Männern und Frauen ging fast kein Speed-Rennen - Abfahrt und Super G - ohne längere Unterbrechung und Hubschraubereinsatz zu Ende.

Gewohntes Bild: Immer wieder mussten in den letzten Rennen Fahrer schwerverletzt abtransportiert werden Bild: Sergio Bisi/IPA Sport/ipa-agency/picture alliance

Viele Experten und Aktive sehen den Grund für die Stürze in der Überbelastung der Athletinnen und Athleten. Die wiederum komme daher, dass der Rennkalender randvoll sei. Der Ski-Weltverband FIS hat in diesem Winter jeweils 45 Rennen für Männer und Frauen angesetzt.

Nachholtermine verdichten engen Zeitplan

Besonders in der Kritik steht FIS-Präsident Johan Eliasch. Er führt den Weltverband seit Sommer 2021 und hat sich dafür eingesetzt, dass mehr Rennen stattfinden - insbesondere mehr Abfahrten. So drückte er beispielsweise durch, dass an der Grenze zwischen der Schweiz und Italien in Zermatt zu Beginn des Winters zwei Abfahrten angesetzt wurden. Allerdings ist dort zu diesem frühen Zeitpunkt das Wetter nicht stabil. Beide Rennen fielen daher aus. Das war auch 2022 schon der Fall.

Auf den Wunsch der Athleten, die Rennen in Zermatt erst im Februar stattfinden zu lassen, ging Eliasch bislang nicht ein. Auch in Beaver Creek in den USA, wohin der gesamte Weltcup-Zirkus Anfang Dezember für nur ein Rennwochenende reiste, konnte diesmal wetterbedingt kein Rennen stattfinden.

Das verdichtet den Zeitplan aktuell zusätzlich, weil die ausgefallenen Abfahrten nun nachgeholt werden. Daher fahren die Athleten in diesem Winter - wie auch schon in den beiden vergangenen Saisons - nicht nur einmal, sondern zweimal die Streif herunter. Ähnlich war es mit der Lauberhorn-Abfahrt in Wengen in der Schweiz, die am vergangenen Wochenende ebenfalls zweimal ausgetragen wurde.

Dreßen: "Entwertung mit Vollgas"

"Ich glaube, dass man sich generell überlegen muss, was überhaupt noch zielführend ist", sagte der deutsche Abfahrer Thomas Dreßen in einem Interview mit dem deutschen Fernsehsender ARD. "Ich finde es schade. Rennen wie in Wengen oder Kitzbühel sind Klassiker. Da gehört meiner Meinung nach nur ein Rennen hin. Du entwertest ja mit Vollgas diese Klassiker."

Der deutsche Abfahrer Thomas Dreßen gewann die "Streif" 2018 - er wünscht sich weniger Rennen Bild: Johann Groder/EXPA/APA/dpa/picture alliance

Hinzu kommt, dass auch den besten Athleten die körperliche Belastung irgendwann zu viel wird. In Wengen ging es innerhalb von fünf Tagen fünfmal die schwere Piste herunter. Sie ist mit 4,5 Kilometern die längste Abfahrt des Weltcups. Neben zwei Trainings fanden dort zwei Abfahrten und ein Super G statt. "Ich hoffe, das ist das letzte Mal, nie wieder!", schimpfte danach sogar der Schweizer Ausnahme-Fahrer Marco Odermatt, obwohl er beide Abfahrten gewann und im Super G Zweiter wurde.

Diskussion nach Klide-Sturz

Grund für die harten Worte Odermatts war auch der Sturz seines Konkurrenten und Freundes Aleksander Aamodt Kilde. Der Norweger, der mit der erfolgreichen US-Skirennläuferin Mikaela Shiffrin liiert ist, hatte im Zielhang keine Kraft mehr, verpasste eine Kurve und rauschte mit 120 Stundenkilometern in den Fangzaun. Er hatte Glück: Er kam mit einer ausgekugelten Schulter, einer Schnittwunde im Bein und einigen Schrammen davon.

Dennoch löste Kildes Sturz eine Diskussion aus - auch unter seinen Kollegen. "Drei Tage in Serie sind auf der längsten Strecke im Weltcup zu viel", sagte der Franzose Cyprien Sarrazin, der den Super G in Wengen gewann. Das sah auch der Italiener Dominik Paris so: "Wir bewegen uns alle am Limit. Ich finde Doppelabfahrten nicht optimal, egal ob in Kitzbühel oder anderswo", sagte er im österreichischen Fernsehen.

Das sehen einige Offizielle beim Weltverband mittlerweile offenbar auch so. "In Zukunft werden wir sicherlich keine Rennen mehr nachholen, das ist so, solange ich Renndirektor bin", sagte FIS-Renndirektor Markus Waldner in Wengen. Fraglich ist allerdings, ob er sich den Zwängen des Weltcups und den Wünschen seines Präsidenten widersetzen kann. Der sieht die Verantwortung nämlich nicht bei sich oder der FIS, sondern bei den Athleten. Wem die Belastung zu hoch sei, so Eliasch, der könne ja auch mal ein Rennen auslassen.

Probleme bei deutschen Abfahrern

Deutschlands beste Speed-Skifahrer gehören bei den diesjährigen beiden Ausgaben der Streif nicht zum Favoritenkreis. Vielmehr muss man wohl schon froh sein, wenn es einer von ihnen unter die besten 20 schafft. Gerade mal einen Top-Ten-Platz haben die Deutschen in den ersten fünf Abfahrten dieses Winters bejubelt - durch Romed Baumann, der in Gröden in Südtirol Neunter wurde.

Am weitesten entfernt von seiner Normalform ist Thomas Dreßen. Der Streif-Sieger von 2018 kann nach einem Kreuzbandriss im November 2018 sowie zwei weiteren Operationen an Hüfte und Knie derzeit mit den besten Fahrern nicht mehr mithalten. "Es ist einfach bitter, wenn der Körper nicht mitspielt. Ich haue mich voll rein und probiere wirklich alles. Es tut einfach weh", sagte der 30-Jährige im ARD-Interview nach der Abfahrt in Wengen, die er abgeschlagen als Letzter beendete.

Thomas Dreßen kämpft nach mehreren Verletzungen um die Rückkehr in die Weltspitze Bild: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/picture alliance/dpa

"Wenn du in eine Kurve reinfährst und deinen Haxen [deinen Unterschenkel, Anm.d.Red.] nicht spürst, ist es halt scheiße", meinte er niedergeschlagen und kämpfte dabei mit den Tränen. Ob Dreßen in Kitzbühel tatsächlich antreten wird, war bis zum Donnerstagmorgen offen. Das erste Training am Dienstag absolvierte er, das zweite am Mittwoch ließ Dreßen aus, um sich und sein Knie zu schonen.

Erneut schwere Stürze im Training

Bei diesem Training in Kitzbühel musste der Rettungshelikopter übrigens gleich wieder starten, um Verletzte zu bergen: Rémi Cuche aus der Schweiz, Neffe des Streif-Rekordsiegers Didier Cuche, brach seinen Lauf wegen Schmerzen im Knie ab - Verdacht auf Kreuzbandriss.

Noch schlimmer erwischte es den Israeli Barnabas Szollos. Er stürzte kurz hinter der "Mausefalle", schlug mit dem Kopf auf der eisigen Piste auf und verlor dabei seinen Helm. Laut FIS-Angaben erlitt er eine Gehirnerschütterung und mehrere Brüche der Gesichtsknochen.