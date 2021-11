Der Italiener Antonio Stradivari war einer der besten Geigenbaumeister der Welt

Geigen, die Antonio Stradivari vor mehr als 300 Jahren gebaut hat, sind heute Millionen Euro wert und gehören zu den teuersten Musikinstrumenten der Welt. Ihr unvergleichlicher Klang macht sie begehrt bei Spitzenmusikern. Antonio Stradivari wurde wahrscheinlich 1644 in Cremona geboren und war möglicherweise Schreiner, bevor er sich dem Instrumentenbau zuwandte. Dass seine Geigen so einzigartig klingen, liegt zu einem wesentlichen Teil an der besonderen Qualität des Holzes, das dem Meister damals zur Verfügung stand.Heute gibt es schätzungsweise noch rund 620 Geigen von Stradivari