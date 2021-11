Hinter dem Künstlernamen Sting verbirgt sich einer der bekanntesten Musiker Großbritanniens.

Gordon Matthew Thomas Sumner wurde am 2. Oktober 1951 in England geboren. Seinen Spitznamen Sting erhielt er wegen eines gelb-schwarzen Pullovers, in dem er angeblich wie eine Wespe aussah. Vor seiner Karriere als Musiker arbeitete er als Englischlehrer. 1977 gründete er zusammen mit Stewart Copeland und Andy Summers die Band "The Police" und wurde damit weltberühmt. Seit 1985 wandelt Sting erfolgreich auf Solopfaden, auch als Schauspieler machte er von sich reden.