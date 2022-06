Diplomatie

Steinmeier will engere Bande zur Indopazifik-Region

Mit seinem Besuch in Indonesien setzt Frank-Walter Steinmeier ein Zeichen. Mehr als zehn Jahre ist es her, dass ein Bundespräsident dort war. Bei den Gesprächen ging es auch um den Krieg in der Ukraine.

Indonesiens Staatsoberhaupt Widodo (l.) empfängt Bundespräsident Steinmeier am Präsidentenpalast