Start der DW-Reihe "Art.See.Asia": Kunst aus Asien

Wenn man von Südostasien spricht, kommen einem oft zuerst gastronomische Köstlichkeiten oder bezaubernde Reiseziele in den Sinn. Obwohl sich die zeitgenössische Kunstszene in Südostasien noch im Aufbau befindet, hat sich die Region bereits auf dem globalen Kunstmarkt etabliert. Das Wirtschaftswachstum der Region wirkt sich auch positiv auf die dynamische Kunstszene aus und trägt zur internationalen Aufmerksamkeit bei. Und genau das ist die Prämisse der neuen DW-Serie für Kunstliebhaber mit dem Titel "Art.See.Asia": die pulsierende, aufstrebende zeitgenössische Kunstszene der Region ins Rampenlicht zu rücken.

"‘Art.See.Asia‘ ist eine faszinierende Reise in die facettenreiche und immer wieder überraschende Welt von Künstlerinnen und Künstlern", so Rolf Rische, der als Kulturchef der Deutschen Welle für das neue Format verantwortlich ist. "Eine Kultur-Tour, die dabei auch die große kulturelle Vielfalt Asiens fühlen lässt. Durch den persönlichen Zugang von Menschen, die selbst Kunst schaffen, sind alle Geschichten und Erfahrungen, von denen das Format erzählt, authentisch, gegenwärtig und damit jederzeit spannend."

Die Serie bietet einen exklusiven und atmosphärischen Einblick in die Kunstszene von fünf südostasiatischen Metropolen - Kuala Lumpur, Singapur, Bangkok, Jakarta und Taipeh - und stellt die dort ansässigen Kunstzentren, Kunstschaffenden, Kuratoren und Kreativen vor.

Die DW-Serie lädt die Zuschauer und Zuschauerinnen ein, sich auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Anhand atemberaubender Architektur, sehenswerter Orte und skurriler Ecken und Winkel, die eher den Einheimischen bekannt sind, enthüllt "Art.See.Asia" die künstlerische Seite der jeweiligen Stadt.

Die Themen, die die Kunst inspirieren

Jede Folge beantwortet eine zentrale Frage, die das jeweilige Land oder die jeweilige Stadt betrifft. Die Künstlerinnen und Künstler präsentieren ihre Heimatstädte, besuchen lokale Kunstzentren, Ateliers, Kuratoren, Designer und Kunsthandwerker, schaffen selbst Kunst oder nehmen an einem exklusiven Meisterkurs teil. Der Fokus liegt dabei immer auf bestimmten Aspekten der Kunstwelt und auch auf aktuellen gesellschaftlichen Themen.

Kuala Lumpur mit den weltberühmten Petronas Twin Towers

In Kuala Lumpur, Malaysia, liegt der Fokus darauf, wie Kunst die Menschen in einer kulturell vielfältigen Stadt zusammenbringt, während es in Singapur um den Ausgleich zwischen verschiedenen Identitäten geht: Tradition und Moderne, östliche und westliche Einflüsse. Die Serie untersucht auch, wie Kunstschaffende in Bangkok und Jakarta ihr gewähltes Medium genutzt haben, um den Lebensstandard der Einheimischen zu verbessern oder sich mit dem Zustand der lokalen Umwelt zu befassen.

All dies wird mit außergewöhnlichen Bildern verschiedener Kunstwerke unterlegt, die sich nicht nur auf traditionelle Farbe auf Leinwand oder Tinte auf Papier beschränken. In einigen Fällen werden auch Originalkunstwerke neu interpretiert, wobei Materialien wie Keramik, Textilien, Metall und sogar künstliche Intelligenz verwendet werden.

Persönlich geführte Tour

Das Besondere an dieser DW-Reihe ist, dass sie von "Insidern" moderiert wird: nämlich von Künstlerinnen und Künstlern, die in den jeweiligen Ländern ansässig sind und bereits ein tieferes Verständnis und Gespür für die lokalen Kulturen oder historischen Zusammenhänge haben.

Allison Lin aus Taipeh

Ihre eigenen Biografien verleihen der Reihe eine zusätzliche Nuance. So lädt die in Kuala Lumpur, Malaysia, ansässige Künstlerin Nini Marini zu ihrem ganz persönlichen Stadtrundgang ein - 20 Jahre lang war Marini in der Medienbranche tätig und betreibt ihre Kunst nebenbei. Oder Alex Abbad, der uns durch Jakarta, Indonesien führt: Er ist Schauspieler und Autodidakt und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Kreativ- und Unterhaltungsbranche. Allison Lin ist eine Schauspielerin und Fotografin in Taipeh, Taiwan. Sie hat interaktives Multimedia-Design studiert, in vielen taiwanesischen Filmen mitgewirkt und wurde für den Taiwan Golden Bell Award nominiert.

Die erste Folge von "Art.See.Asia" ist ab dem 1. Juni 2022 auf Englisch online verfügbar.