Es dauerte mehrere Jahre, bis Sebastião Salgado von der brasilianischen Militärbehörde die Genehmigung erhielt, in der Goldmine der Serra Pelada zu fotografieren. Unter welchen Bedingungen die rund 50.000 Arbeiter in der Gebirgsregion schufteten, hielt er 1986 mit seiner Kamera in bedrückenden Schwarz-Weiß-Bildern fest.