Warum die Netflix-Serie "Squid Game" so erfolgreich ist

Dass die südkoreanische Filmindustrie einiges zu bieten hat, weiß man spätestens seit dem Oscar-Erfolg "Parasite"(2019) des Regisseurs Bong Joon-ho, der auch beim weltweit wichtigsten Filmfestival in Cannes abräumte. Jetzt macht eine südkoreanische Serie auf Netflix weltweit von sich reden: Rund um den Globus verfolgen viele Menschen gebannt das "Squid Game" (Originaltitel: "Ojing-eo Geim", auf Deutsch: "Tintenfisch-Spiel"), das unter der Ägide von Regisseur Hwang Dong-hyuk entstand.

Darum geht es: Menschen mit Geldproblemen kämpfen in einer Gameshow darum, einen großen Preis zu gewinnen. Um Multimillionäre zu werden, müssen sie zunehmend brutaler werdende Kinderspiele absolvieren - die allerdings tödlich enden können.

"Squid Game" und andere Survival-Filme "Squid Game" (2021) Innerhalb von zwei Wochen wurde die südkoreanische Serie zum meistgesehenen Programm von Netflix in mindestens 90 Ländern. 456 Menschen, die hoch verschuldet sind, werden eingeladen, an einer Reihe von Kinderspielen teilzunehmen und eine Menge Geld zu gewinnen. Wer verliert, wird getötet. Das gewalttätige, süchtig machende Überlebensdrama gehört zu einem Filmgenre mit einer langen Tradition.

"Squid Game" und andere Survival-Filme "As the Gods Will" (2014) "Squid Game" wird vorgeworfen, den japanischen Film "As the Gods Will" zu plagiieren. Darin nehmen jedoch Schülerinnen und Schüler an dem Spiel teil. Oben: Regisseur Takashi Miike und die Schauspieler Hirona Yamazaki und Sota Fukushi zeigen Köpfe von Daruma-Puppen bei einer Filmpremiere. Wie in der koreanischen Serie ist es eine Puppe, die das tödliche Spiel "Rotes Licht, grünes Licht" anführt.

"Squid Game" und andere Survival-Filme "Battle Royale" (2000) Kinji Fukasakus dystopischer Thriller folgt einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die von einer totalitären Regierung gezwungen werden, beim jährlichen "Battle Royale" um ihr Überleben zu kämpfen, bis ein Sieger gefunden ist. Von der Kritik für seine kreative Darstellung des Lebensgefühls von Jugendlichen gelobt, wurde der Film wegen seiner Gewaltdarstellungen in einigen Ländern verboten.

"Squid Game" und andere Survival-Filme "Die Tribute von Panem" (2012) In dem postapokalyptischen Land Panem müssen sich Vertreterinnen und Vertreter der zwölf Distrikte des Landes bekämpfen - bis zum Tod. Kritiker haben die vielen Ähnlichkeiten zwischen der Filmreihe und dem Film "Battle Royale" bemängelt. Der Titel "Battle Royale" wird im Englischen mittlerweile auch synonym für das gesamte Genre an Überlebens-Dramen verwendet.

"Squid Game" und andere Survival-Filme "Rollerball" (1975) Auch "Rollerball" ist eine dystopische Zukunftsvision. Im Jahr 2018 wird die Welt von Großkonzernen regiert. Die Bevölkerung wird mit einem Sport namens Rollerball bei Laune gehalten, der American Football, Roller Derby, Motocross und Gladiatorenkämpfe kombiniert. Das Spiel wird ein Gemetzel, in dem der Favorit und Systemgegner Jonathan E (James Caan) sterben soll.

"Squid Game" und andere Survival-Filme "Frankensteins Todesrennen" (1975) Kurz vor "Rollerball" kam dieser Film heraus, in dem unter anderem Sylvester Stallone mitspielt - kurz vor seinem großen Durchbruch mit "Rocky". Die USA im Jahr 2000: Die totalitäre Regierung veranstaltet mit dem "Transkontinentalen Straßenrennen" einen jährlichen Wettkampf, bei dem Fußgänger für Bonuspunkte getötet werden dürfen. 2008 gab es ein Remake, gefolgt von weiteren Sequels.

"Squid Game" und andere Survival-Filme "Running Man" (1987) In diesem Film ist Arnold Schwarzenegger der Held. 2017 sind die USA eine Diktatur. Die Massen werden mit der TV-Show "Running Man" unterhalten. Verurteilte Kriminelle müssen vor professionellen Henkern davonlaufen. Nach einer langen Gerichtsverhandlung wurde geurteilt, dass "Running Man" ein Plagiat des französisch-jugoslawischen Films "Kopfjagd - Preis der Angst" aus dem Jahr 1983 ist.

"Squid Game" und andere Survival-Filme "Das Millionenspiel" (1970) "Kopfjagd" basierte wiederum auf der Kurzgeschichte "The Prize of Peril" des US-Autors Robert Sheckley. Dieser diente dem bekannten deutschen TV-Spielfilm "Das Millionenspiel" (1970) als Vorlage. "Das Millionenspiel" gilt geradezu als prophetisch, weil er den Boom von TV-Reality-Shows voraussah. Hier hoffen die Kandidaten auf den Hauptgewinn von einer Million D-Mark.

"Squid Game" und andere Survival-Filme "Das Belko Experiment" (2016) In diesem US-Horrorthriller sitzen 80 Mitarbeiter eines Konzerns namens Belko eines Tages in ihrem Firmengebäude im kolumbianischen Bogotá fest. Über die Sprechanlage hören sie eine Stimme, die ihnen Befehle erteilt: Sie sollen innerhalb einer bestimmten Zeit eine Anzahl an Mitarbeitern töten. Die Protagonisten schmieden verschiedene Allianzen, bis am Ende nur noch eine Person übrig bleibt.

"Squid Game" und andere Survival-Filme "Graf Zaroff - Genie des Bösen" (1932) Ein Großwildjäger jagt eine Gruppe von Menschen, die mit einer Luxusjacht auf einer entlegenen Insel gestrandet sind. Dieser frühe US-Horrorfilm basiert auf der erfolgreichen Kurzgeschichte "The Most Dangerous Game" von Richard Connell aus dem Jahr 1924, die noch viele andere Filme beeinflusste, darunter den gleichnamigen Film aus dem Jahr 1945, "Der Sonne entgegen" (1956) und "The Pest" (1997). Autorin/Autor: Elizabeth Grenier (pj)



In der ersten Folge sieht man kleinen Jungen auf dem Spielplatz zu, die das sogenannte "Squid Game" (Tintenfisch-Spiel) spielen. Dabei treten zwei Teams gegeneinander an. Ziel ist es, dass die Angreifer mit dem Fuß auf den kleinen Bereich tippen, der "Tintenfischkopf" genannt wird. Wenn sie jedoch von einem Verteidiger ins Aus gedrängt werden, sind sie "tot".



Nach dieser Eingangsszene folgen wir dem Protagonisten Seong Gi-hun durch sein miserables Leben im heutigen Seoul (gespielt mit großer Lust vom hervorragenden Lee Jung-jae). Er wird uns als Versager vorgestellt, der noch bei seiner Mutter lebt und kaum eigenes Geld verdient. Seine Frau hat ihn verlassen, seine Tochter kann er nicht versorgen, ihr nicht einmal ein angemessenes Geburtstagsgeschenk machen. Noch dazu hat er Schulden, die Verbrecher mit Gewalt einzutreiben bereit sind.

Seong Gi-hun träumt von einer Zukunft ohne Geldsorgen

Was deprimierend sein könnte, wird mit viel Humor erzählt. Insbesondere der genaue Blick für menschliche Torheit, kleine und große Schwächen und Seong Gi-huns schnelle Begeisterungsfähigkeit machen diesen Teil der Folge immer wieder geradezu vergnüglich.

Nichtsdestotrotz lässt sich nicht abstreiten, dass Seong Gi-hun in einer verzweifelten Lage ist. Nun will seine Ex-Frau auch noch mit ihrem neuen Mann und der gemeinsamen Tochter in die USA ziehen. Seong braucht dringend Geld, um das Sorgerecht zurückzugewinnen.

Die tödlichen Spiele beginnen

Bis hierhin hätte man glauben können, man schaue eine unterhaltsame Mischung aus dem südkoreanischem Oscarerfolg "Parasite"und einem recht konventionellen amerikanischen Hollywoodfilm über einen lausigen Familienvater.

Aber dann, in der zweiten Hälfte der ersten Folge, ändert sich der Ton von "Squid Game" dramatisch: Seong Gi-hun wird an einer U-Bahn-Haltestelle von einem Mann im Anzug angesprochen. In einer eindrücklichen Szene gestattet Seong Gi-hun dem Mann, ihn zu ohrfeigen, um 100.000 won zu erhalten (rund 72 Euro). Daraufhin lädt der Mann ihn dazu ein, an einem "Spiel" teilzunehmen, das ihm viel Geld einbringen könnte.

Die Spiele mögen beginnen!

Seong Gi-hun stimmt zu - und findet sich kurz darauf auf dem Gelände des "Squid Game" wieder. 456 Menschen treten an, um sechs Spiele zu absolvieren; ihnen winken am Ende 45,6 Milliarden won Preisgeld (rund 75 Millionen Euro). Es handelt sich um Kinderspiele wie jenes, das wir zu Anfang der Serie beobachten durften. Nur, dass diese Spiele tödlich enden: Verliert man, wird man an Ort und Stelle erschossen.

Wie "Squid Game" die Stärken des koreanischen Films ausspielt

Damit steht die Serie in der Tradition von weltweiten Bestsellern wie "Herr der Fliegen" (1954) aus der Feder des britischen Nobelpreisträgers William Golding, "Battle Royale" (1999) vom japanischen Schriftsteller Kōshun Takami und Suzanne Collins' "Die Tribute von Panem"(2008), wo in diversen Spielen ebenfalls ums Überleben gekämpft wird. "Squid Game" orientiert sich aber auch an echten Reality-TV-Serien aus den 1990er-Jahren, vor allen Dingen an "Takeshi's Castle" (1986-1990). Weltweit schaute das Publikum dabei zu, wie echte Menschen sowohl lächerliche als auch gefährlich anmutende Aufgaben und Parcours meistern mussten, um am Ende Takeshis Burg zu erstürmen und mit einem Gewinn nach Hause zu fahren.

Auch bei den Tributen von Panem geht es ums Überleben des Stärkeren

In dieser zweiten Hälfte der ersten Folge beginnt "Squid Game" dann auch, voll und ganz die Stärken des südkoreanischen Films auszuspielen: die Lust am Stilisierten, Absurden und Fantastischen, die Nähe zum Videospiel und den Mut, in menschliche Abgründe zu blicken. Es herrscht keine Scheu vor Gewaltdarstellungen oder der Lächerlichkeit der eigenen Figuren - und schon gar keine Scheu vor Spannung.

Endlich wieder eine Serie, die süchtig macht

Denn "Squid Game" ist vor allem eines: sehr spannend. Das Verlangen, direkt die nächste Folge schauen zu wollen, ist es, was Streamingplattformen wie Netflix ihren Erfolg sichert.

Das Spiel in "Squid Game" bringt dabei eine interessante Regel mit sich, die diese Serie von ihren Vorläufern wie "Die Tribute von Panem" oder "Herr der Fliegen" unterscheidet: Wenn die Mehrheit der Mitspieler entscheidet, das Spiel abzubrechen, wird es umgehend beendet. Aber dann gewinnt niemand den Preis.

So werden sowohl die Figuren als auch der Zuschauer mit der Frage konfrontiert, wie weit sie bereit sind, für Geld zu gehen - und wie sehr die kapitalistische Gesellschaft den Menschen Zwängen unterwirft, die sie zur Gewalt treiben. Die Teilnehmer des "Squid Game" sind nicht auf einer einsamen Insel gestrandet oder Opfer einer Diktatur: Sie könnten das tödliche Spiel jederzeit beenden.

Klage wegen zu hohem Datenverkehr

So erfolgreich ist die vielschichtige wie spannende Serie, dass sie sogar dem bisherigen Quotenhit des Streaming-Riesen, der Anfang des 19. Jahrhunderts am britischen Hof spielenden Historienromanze "Bridgerton", den Rang ablaufen könnte.

Dieser Erfolg sorgt für eine kuriose Kontroverse: Der Internetanbieter SK Broadband verlangt von Netflix, sich an den Kosten für den erhöhten Netzwerkverkehr in Südkorea zu beteiligen. Der Anstieg sei auf die Veröffentlichung der Hit-Serie zurückzuführen, heißt es, also solle Netflix auch für zusätzliche Wartungsarbeiten im Netz aufkommen.

Die Zuschauer dürfte dieser Streit wenig interessieren - sie hoffen viel mehr darauf, dass Netflix bald eine zweite Staffel herausbringt.

Alle Folgen der ersten Staffel von "Squid Game" sind seit dem 17. September 2021 auf Netflix zu sehen.