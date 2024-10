Schon früh versammelten sich an diesem Mittwoch Schaulustige auf der Osterinsel, um das besondere Ereignis nicht zu verpassen. Denn es gibt diesmal sogar eine ringförmige Sonnenfinsternis. Und so eine spezielle Eklipse kann man in Chile erst wieder am 6. Februar 2027 bestaunen. Damit die neugierigen Augen nicht Schaden nehmen, haben Nationalparkmitarbeiter Schutzbrillen verteilt.