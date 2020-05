Sommer, Sonne, Ostseeurlaub?

Corona-Live-Ticker vom 18. April: Mehr als 100.000 Todesfälle in Europa

Europa bleibt der am stärksten von der Pandemie betroffene Kontinent. In New York gibt es so wenig Virus-Tote wie zuletzt vor zwei Wochen. In Deutschland ist die Ansteckungsrate leicht gestiegen. Mehr im Live-Blog.