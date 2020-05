Endlich Urlaub? Aufhebung der weltweiten Reisewarnung in Sicht

Tourismus: Die Corona-Krise und ihre weitreichenden Folgen

Österreich öffnet Grenze zu Deutschland

Die österreichische Bundesregierung hat verkündet, dass die Grenze zu Deutschland am 15. Juni geöffnet werden soll. Der Tourismus in Österreich stand aufgrund der Corona-Pandemie zuletzt praktisch still. Am 29. Mai dürfen Hotels und Berherbergungsbetriebe in Österreich wieder öffnen. Der österreichische Tourismus ist stark abhängig von Gästen aus Deutschland.