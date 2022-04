Solidarität in der Republik Moldau: "Ich helfe, weil ich selbst Mutter bin"

In Marianas Häuschen im Dorf Mitoc, etwa 50 Kilometer nördlich von der moldauischen Hauptstadt Chisinau, wohnen jetzt zehn Menschen in drei Zimmern. Die Moldauerin hat zwei Flüchtlingsfamilien aufgenommen - unter anderem auch ihre Schwägerin Oxana. "Was hätte ich denn sonst tun sollen? Ich konnte diese Menschen unmöglich auf der Straße zurücklassen", sagt Mariana im Gespräch mit der DW. Das Zusammenleben auf so engem Raum ist nicht leicht, aber alle helfen einander. Und am Sonntag machen sie es sich gemeinsam vor dem Fernseher gemütlich.

Seit fast einem Monat bereiten Mariana und Oxana jeden Morgen in der kleinen Küche das Frühstück für alle zehn Bewohner des Hauses vor. "Wir versuchen, den Geflüchteten alles zu bieten, was wir können, damit sie sich wie zu Hause fühlen", sagt Mariana.

Die Republik Moldau ist eines der ärmsten Länder Europas und beherbergt die größte Zahl an Flüchtlingen im Verhältnis zur eigenen Bevölkerung. Von den mehr als 400.000 Geflüchteten, die aus der Ukraine in die Republik Moldau gekommen sind (ein Land mit 2,6 Millionen Einwohnern), sind mehr als 100.000 geblieben. Um das kleine Land bei der Unterbringung der Flüchtlinge zu unterstützen, wurde am 5. April 2022 auf der internationalen Geberkonferenz in Berlin ein umfassendes Finanzpaket geschnürt.

Rund 95 Prozent der Geflüchteten wurden von moldauischen Familien zu Hause aufgenommen, so wie im Fall von Oxana und Mariana. "Unsere Gehälter sind klein, aber wir versuchen, dafür zu sorgen, dass immer Essen für alle auf dem Tisch steht", sagt die Moldauerin Mariana im Gespräch mit der DW. "Doch wir sind besorgt über die großen Preissteigerungen. Gas, Strom und viele Alltagsprodukte sind in letzter Zeit teurer geworden. Hoffentlich normalisiert sich alles wieder so schnell wie möglich."

Oxana und Mariana kochen Tee für die drei Familien, die gemeinsam unter einem Dach wohnen

Das Frühstück ist fertig, die beiden Frauen rufen die Kinder zu Tisch. Auch Oxanas Tochter Zlata, die sich unter normalen Umständen in dieser Zeit auf ihre Einschulung im Heimatort gefreut hätte. Oxana drückt sie ganz fest an sich, während sie den DW-Reportern von der Flucht der Familie erzählt: "Wir haben uns entschlossen, vor dem Krieg zu fliehen, weil die Sicherheit unserer Kinder für uns wichtiger als alles andere ist. Nur das Nötigste konnten wir mitnehmen, ein paar Kleidungsstücke und Hygieneartikel, denn unser Auto ist nicht groß. Wir kommen aus einem ruhigen kleinen Dorf in der Nähe von Odessa." Vor kurzem habe sie mit Entsetzen in den Nachrichten gehört, dass die Gegend um Odessa bombardiert wird. "Und in die Nachbardörfer werden schon die Leichen der im Krieg gefallenen ukrainischen Soldaten gebracht. Ich habe mit unseren Nachbarn gesprochen, sie sagen, unser Haus ist immerhin noch nicht zerstört worden..."

Oxana muss eine Pause machen, sie kann ihre Tränen nicht mehr unterdrücken. Schluchzend erzählt sie etwas später: "Am meisten vermisse ich das Haus... Mein Mann und ich haben es mit unseren eigenen Händen gebaut, jahrelang, und jetzt sind wir so weit weg. Wir wollen, dass der Krieg zu Ende geht. Wir wollen einfach nur nach Hause." Doch sie weiß, dass dieser Tag noch in weiter Ferne liegen könnte. "Erst einmal überlegen wir, wie wir hier so schnell wie möglich Arbeit finden können, damit wir uns hier integrieren. Der Krieg ist eine schwere seelische Last, ein Schmerz, den ich nur schwer in Worte fassen kann."

"In den Augen dieser Mütter habe ich Panik gesehen"

Nicht weit vom Dorf Mitoc, in dem Oxanas Familie untergebracht ist, liegt Orhei, die nächste größere Stadt. Dort haben die DW-Reporter Ina Negruta getroffen, eine Unternehmerin, die ihre Honig-Fabrik in eine Lagerhalle für Spenden verwandelt hat, die sie für die Geflüchteten sammelt. "Wir bekommen Sachspenden von verschiedenen Leuten aus dem Ausland, Windeln, Hygieneartikel, Lebensmittel, Spielzeug, sogar Bücher - alles Dinge, die Mütter und Kinder brauchen, die aus der Ukraine geflohen sind", sagt die freiwillige Flüchtlingshelferin Ina Negruta.

Ina Negruta hat zwei kleine Söhne und kann sich gut in die Situation der ukrainischen Mütter hineinversetzen

Am Morgen des 24. Februar 2022 wurde sie von den Explosionen im Nachbarland, in der Region Odessa, geweckt. Als sie sah, wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine in die Republik Moldau kamen, beschloss sie, sich als Freiwillige zu engagieren: "Ich helfe, weil ich selbst Mutter bin, ich habe zwei kleine Jungs. Es ist kaum vorstellbar, was die Mütter aus der Ukraine fühlen, die alles zurücklassen mussten." Jede Woche bereitet Ina Negruta Pakete vor und verteilt sie direkt an die Flüchtlingsfamilien, die in der Stadt Orhei untergebracht sind. Mit dem eigenen Auto fährt sie auch in andere Orte, um Pakete mit Spenden abzugeben.

Sie hat den Anfang gemacht - mit einer größeren Geldspende aus ihrem Familienbudget. "Später schickte ich Spendenaufrufe an Freunde und ehemalige Mitschüler. Danach stellte ich die Spendenaufrufe in die sozialen Netzwerke und viele Unbekannte kontaktierten mich, um zu fragen, wie sie helfen können. Es ist nicht viel, aber jede kleine Spende zählt, wir konnten das zusammentragen, was die Geflüchteten dringend brauchen." Die Gespräche mit den Müttern aus der Ukraine gehen ihr nicht mehr aus dem Kopf: "Sie mussten ihre Männer in der Ukraine zurücklassen. In den Augen dieser Mütter habe ich Panik gesehen. Ich bin auch einer Frau begegnet, deren Mann auf dem Schlachtfeld gefallen ist, sie weiß gar nicht mehr, was sie tun soll. Wie soll man denn nicht helfen, wenn man im 21. Jahrhundert so eine Tragödie sieht?"

"Seit 30 Tagen habe ich keine Nachricht mehr von meiner Oma"

Nur zehn Kilometer von der Stadt Orhei entfernt, in einem Freizeitlager der Baptistischen Kirche, werden zurzeit 75 ukrainische Flüchtlinge untergebracht. Hier treffen die DW-Reporter die 23-jährige Ana aus Mariupol. Es ist ihr gelungen, vor dem Beginn der Belagerung durch russische Truppen aus der Stadt zu fliehen. Nach einer Reise von mehreren Tagen durch die Ukraine schaffte sie es schließlich in die Republik Moldau.

Ana möchte bald zurück in die Ukraine, zu ihrem Freund nach Odessa

Sie macht sich große Sorgen um ihre Oma, die in Mariupol geblieben ist: "Seit 30 Tagen konnte ich nicht mehr mit ihr sprechen. In Mariupol gibt es kein Wasser, kein Essen, keinen Strom, kein Gas und kein Internet. Ich habe keinerlei Nachricht von ihr und weiß nicht, wo sie jetzt ist."

In der Republik Moldau fühlt sie sich sicher und kann als Freiwillige anderen Geflüchteten helfen. Trotzdem will sie nicht im Nachbarland bleiben, bis der Krieg zu Ende geht, sondern in die Ukraine zurückkehren - zu ihrem Freund nach Odessa. Dort möchte sie Senioren unterstützen, die sich nicht mit Lebensmitteln versorgen können. Hoffnungsvoll erzählt Ana von ihrem Traum: "Nachdem das alles zu Ende geht, werden wir unser Land wieder aufbauen. Ich habe keine Angst."

Adaption aus dem Rumänischen: Dana Alexandra Scherle