Simion Ciochina

Simion hat an der staatlichen Universität der Republik Moldau in Chisinau studiert und einen MA in Journalismus und Kommunikationswissenschaften. Zudem hatte er mehrere journalistische Stipendien in Deutschland .

Neben seiner aktiven journalistischen Tätigkeit arbeitet Simion als Dozent an der Fakultät für Journalismus in Chisinau. Er ist Autor mehrerer Studien zum Thema Desinformation. Im Augenblick schreibt er seine Doktorarbeit.