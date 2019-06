Slapstick-Treffer verhilft Oranje zum Sieg

Mit viel Kampfgeist und etwas Glück haben die Niederlande das Premieren-Finale der Nations League erreicht. Der Europameister von 1988 besiegte in Guimaraes eine ersatzgeschwächte englische Mannschaft im zweiten Halbfinale mit 3:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung.

Rückstand gedreht

Der vorentscheidende Treffer in der 97. Minute hatte einen Hauch von Slapstick: Englands Verteidiger John Stones vertändelte den Ball am Strafraum, anschließend schoss Quincy Promes im Grätschen versehentlich seinen Gegenspieler Kyle Walker an. Von Walkers Schienbein flog der Ball über Torhüter Jordan Pickford hinweg unhaltbar zum 2:1 ins Netz.

Das dritte Tor für Oranje erzielte schließlich noch Promes in Minute 114. Zunächst hatte Marcus Rashford die Engländer mit einem Foulelfmeter in Führung (32.) geschossen, Matthijs de Ligt glich aus (73.).

Superstar wartet

Im Finale des neuen UEFA-Wettbewerbs am Sonntag treffen die Niederlande auf Gastgeber Portugal und Superstar Cristiano Ronaldo. Er hatte bereits am Mittwoch seine Elf mit drei Toren zum 3:1-Sieg gegen die Schweiz geführt.

Wer das Endspiel in Porto gewinnt, darf sich über eine Zehn-Millionen-Euro-Prämie freuen - und über den neuen, 71 Zentimeter großen Pokal aus Sterlingsilber.

