Skulpturen aus Lebkuchen

Showspektakel auf Kufen: "Holiday on Ice"

2023 wird die erfolgreiche Eisshow 80 Jahre alt und ist aktuell in vielen europäischen Ländern auf Tour. Auch die italienische Eiskunstläuferin Marianna Torressani ist mit dabei. Euromaxx hat sie einen Tag begleitet.

Musikalische Wunderkinder

Der neunjährige Maddox und der siebenjährige Miles Marsollek aus Brandenburg sind Brüder und beide kleine Genies. Maddox hat ein außerordentliches Talent für das Klavierspiel, sein kleiner Bruder für das Geigenspiel.

Hallstatt: Ein Ort wie aus dem Märchen

Das kleine österreichische Dorf liegt idyllisch an einem See, umgeben von Bergen und sieht so malerisch aus, dass man in China den Ort als Kopie nachbauen ließ. DW-Reporter Dhruv Rathee hat das Original erkundet.

Käsefondue: das Schweizer Nationalgericht

Geschmolzener Käse gepaart mit Geselligkeit: Das Käsefondue zählt zu den Klassikern der Schweizer Küche. Viele Zutaten braucht man zum Glück nicht. Euromaxx zeigt, wie man ein typisches Schweizer Käsefondue zubereitet.





