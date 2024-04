Ski alpin: Superstar Marcel Hirscher vor Sensationscomeback

Der Österreicher Marcel Hirscher, einer der besten Skirennläufer aller Zeiten, will sechs Jahre nach seinem Karriereende in den Skizirkus zurückkehren. Er wird jedoch für das Geburtsland seiner Mutter starten.

Österreichs Ski-Superstar Marcel Hirscher steht vor einem spektakulären Comeback. Der 35-jährige Salzburger, der seine Karriere 2019 beendet hatte, will wieder auf die internationale Wintersport-Wettkampfbühne zurückkehren - künftig aber für die Niederlande starten, das Geburtsland seiner Mutter. Der Österreichische Skiverband (ÖSV) stimmte dem Nationenwechsel zu. "Natürlich bedauern wir seine Entscheidung, einen Nationenwechsel zur Niederländischen Skivereinigung zu beantragen, sehr. Aber schlussendlich haben wir diese auch mitgetragen", sagte ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer. Der Vorstand des alpinen Weltverbands FIS entscheidet bei seiner nächsten Sitzung über den Wechsel Hirschers.

Stimmt der Weltverband wie erwartet zu, soll Hirscher zunächst bei unterklassigen FIS-Rennen im Riesenslalom und Slalom starten. Weltcup-Einsätze seien auf absehbare Zeit nicht realistisch, sagte Rennchef Anton Giger von Hirschers Skifirma in einer Medienrunde . Hirschers Comeback soll sich auf die kommende Winter-Saison 2024/25 begrenzen. "Wenn es einer packen kann, dann ist der Marcel der Einzige, dem man das zutrauen kann", sagte der frühere deutsche Skistar Felix Neureuther, der einst selbst häufig gegen Hirscher gefahren war. Hohepunkt der kommenden Saison ist die alpine Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm in Österreich (4. bis 16. Februar 2025).

Acht Weltcup-Gesamtsiege in Serie

Hirscher feierte in seiner Karriere 67 Weltcupsiege und stand 138-mal auf dem Podest. Von 2011 bis 2019 gewann er achtmal in Serie den Gesamtweltcup, so oft wie kein anderer. Mit sieben Weltmeistertiteln und vier Silbermedaillen ist der Österreicher auch der erfolgreichste WM-Teilnehmer der Geschichte. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang in Südkorea gewann Hirscher zweimal Gold, außerdem einmal Silber bei den Spielen 2014 in Sotschi in Russland.

Kommt Hirscher zurück, wäre es das zweite spektakuläre Comeback im alpinen Skisport. Im März hatte der gebürtige Norweger Lucas Pinheiro Braathen bereits verkündet, wieder im Weltcup zu starten. Der Slalom-Spezialist fährt nun für Brasilien, das Heimatland seiner Mutter. Der 24-Jährige war im vergangenen Oktober im Streit mit dem norwegischen Verband zurückgetreten.

sn/asz (dpa, sid)