Sinkender Öl-Tanker vor Tunesiens Küste droht auszulaufen

Das sinkende Schiff liegt im Golf von Gabès rund sieben Kilometer vor der Küste Tunesiens und hat etwa 750 Tonnen Diesel an Bord. Nach Angaben der Regierung in Tunis droht Treibstoff auszulaufen. Es werde unter Hochdruck daran gearbeitet, eine Umweltkatastrophe in der Region zu verhindern.

Der unter der Flagge Äquatorialguineas fahrende Tanker "Xelo" habe am Freitagabend auf dem Weg von der ägyptischen Hafenstadt Damiette zur Insel Malta darum gebeten, wegen der schlechten Wetterbedingungen in tunesisches Gewässer einfahren zu dürfen. Wenige Kilometer vor der Küste des Golfs von Gabès drang dann laut dem tunesischen Umweltministerium aus noch ungeklärten Gründen Wasser in das Schiff ein.

Besatzung sicherheitshalber von Bord geholt

Als das Wasser bereits zwei Meter hoch im Maschinenraum stand, beschlossen die Behörden, die aus Georgien, Aserbaidschan und der Türkei stammende siebenköpfige Besatzung von Bord zu holen. Sie wurde den Angaben zufolge nach kurzer ärztlicher Untersuchung inzwischen in einem Hotel untergebracht. Rings um den Unglücksort seien Barrieren gegen eine mögliche Verschmutzung errichtet worden.

