Kultur ist bunt, laut und vielfältig - genau das zu erleben und wiederzugeben, das liebt Silke Wünsch an ihrem Job. Jenseits von altehrwürdigen Museen und Bibliotheken treibt sie sich gerne in den verrückten Randgebieten herum, die unsere Kultur so lebendig machen: In der schillernden Welt des Eurovision Song Contest fühlt sie sich genauso wohl wie im Schlamm von Wacken oder im Kölner Karneval.

Sie mag Arthouse-Kino und Zombie-Serien, gute Bücher und Asterix-Hefte; Musik ist bei ihr stimmungsabhängig: Denn sie hört alles von Metal über Worldmusic und Electronic Beats bis hin zu Jazz und Klassik.

Das schönste an ihrem Job ist, dass sie ihre Leidenschaften oft zum Beruf machen kann.