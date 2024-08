Blick in eine Gletscherspalte am Nevado Pastoruri im Nationalpark Huascarán in der Cordillera Blanca. Auch dort schwindet der Gletscher. Eine multinationale Studie hat ergeben, dass die Tagesoberflächentemperaturen im Winter in den Anden seit dem Jahr 2000 in einer Höhe von 1000 bis 1500 Metern um 0,5 Grad Celsius pro Jahrzehnt gestiegen sind. In Höhen über 5000 Metern sind es sogar um 1,7 Grad.