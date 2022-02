Scholz sagt der Ukraine weitere Wirtschaftshilfe zu

Zudem stünden 150 Millionen Euro aus einem bestehenden Kredit bereit, die noch nicht abgeflossen seien, betonte der Bundeskanzler bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew. Die beiden Politiker hatten sich zuvor fast zwei Stunden unterhalten, länger als geplant.

"Es sind sehr ernste Zeiten, in denen ich die Ukraine besuche", sagte Scholz. Deutschland stehe eng an der Seite Kiews. Kein Land der Welt habe der Ukraine in den vergangenen acht Jahren mehr finanzielle Hilfe geleistet als Deutschland. Die Bundesrepublik habe mehr als zwei Milliarden Euro an Kiew gegeben. Der SPD-Politiker kündigte an, die Zusammenarbeit entschlossen fortsetzen zu wollen.

"Fest an Ihrer Seite"

"Deutschland steht ganz fest an Ihrer Seite", versicherte Scholz. Der ukrainische Präsident stellte klar, sein Land wolle Mitglied in NATO und Europäischer Union werden. Scholz sagte dazu, dass die Frage von Mitgliedschaften in Bündnissen derzeit nicht anstehe.

Zugleich unterstrich der Kanzler, er sei zu einem ernsthaften Dialog mit Russland bereit. Die territoriale Integrität der Ukraine sei für Deutschland aber nicht verhandelbar. Im Fall einer militärischen Eskalation sei die Bundesregierung zu sehr weitreichenden und effektiven Sanktionen bereit.

Vor der Reise sagte Scholz, er wolle der Ukraine bei seinem Besuch in Kiew Deutschlands "fortdauernde Solidarität und Unterstützung" zusichern. Russland hingegen warnte der Kanzler über Twitter vor "sehr schwerwiegenden Konsequenzen", sollte es das Nachbarland angreifen. "Von Moskau erwarten wir dringend Zeichen der Deeskalation", betonte der Kanzler. Für Dienstag ist ein Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau geplant.

Ukraine will weiter in die NATO

Die Ukraine stellte inzwischen klar, dass der Beitritt zur NATO für das Land weiter Priorität habe, wie ein Sprecher von Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte. Zuvor konnten Äußerungen des ukrainischen Botschafters in Großbritannien, Vadym Prystajko, in einem Interview mit der BBC so interpretiert werden, dass Kiew auf die angestrebte NATO-Mitgliedschaft verzichten könnte, um einen Krieg mit Russland zu vermeiden. Wenig später stellte der Diplomat allerdings klar, es habe sich um ein Missverständnis gehandelt.

Der Kreml erklärte dazu, er betrachte die Äußerungen nicht als Zeichen für eine offizielle Änderung der ukrainischen Position in Bezug auf einen NATO-Beitritt. Weiter hieß es aus Moskau, es würde erheblich dazu beitragen, die Sicherheitsbedenken Russlands zu zerstreuen, wenn Kiew seine Absicht aufgeben würde, Mitglied der Allianz zu werden.

Mützenich: Russland hat berechtigte Sicherheitsinteressen

Vor dem Besuch von Scholz in Kiew hat der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich die russischen Sicherheitsbedenken auch auf "große Fehler" der US-Regierung unter dem damaligen Präsidenten George W. Bush zurückgeführt. Er nannte dabei neben der "Invasion im Irak" namentlich "Verwerfungen hier in Europa" und den "Abschied von Rüstungskontrolle".

"Alles das sind Dinge, die auch Russland verunsichern", sagte Mützenich dem Sender ARD. "Ich teile gewisse Bedenken nicht, aber ich kann sie durchaus nachvollziehen." Man müsse öffentlich anerkennen, "dass auch Russland berechtigte Sicherheitsinteressen" habe. "Das hat nichts mit der Ukraine zu tun", sondern "mit den USA, dem Wegfall von Rüstungsabkommen".

Am Montag brach die Bundeswehr mit Verstärkung für den NATO-Gefechtsverband in Litauen auf

Unterdessen begann die Bundeswehr mit einer Verstärkung des NATO-Gefechtsverbandes in Litauen. Sowohl Soldaten als auch Lastwagen mit Material brachen aus Niedersachsen auf. Flugzeuge mit deutschen Soldaten landeten bereits in Kaunas. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hatte vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen Russland und der Ukraine eine Verstärkung des Gefechtsverbandes angekündigt. Deutschland entsendet dazu rund 350 zusätzliche Soldaten mit rund 100 Fahrzeugen. Lambrecht kündigte unterdessen an, an diesem Montagabend mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Oleksi Resnikow über weitere Unterstützung zu beraten.

Melnyk: Ukraine braucht 13.000 deutsche Abwehrraketen

Die Ukraine bekräftigte zuvor den Wunsch nach mehr deutscher Unterstützung mit Ausrüstung. Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, verlangte 12.000 deutsche Panzerabwehrraketen sowie 1000 Luftabwehrraketen, um eine mögliche russische Bodenoffensive gegen die Ukraine abwehren zu können. "Die Lage ist schon dramatisch", sagte er bei "Bild"-TV. "Worauf wir jetzt heute gefasst sein müssen, ist das schlimmste Szenario."

Basis-Kampftraining für Zivilisten in der Ost-Ukraine - auch die Kleinsten machen mit

Die Bundesregierung lehnt die Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine ab. Sie prüft allerdings, Rüstungsgütern unterhalb dieser Schwelle zur Verfügung zu stellen. Auf einer Wunschliste der ukrainischen Botschaft von Anfang Februar stehen eine Reihe Rüstungsgüter, die eindeutig keine tödlichen Waffen sind. Dazu gehören elektronische Ortungssysteme, Minenräumgeräte, Schutzanzüge, digitale Funkgeräte, Radarstationen oder Nachtsichtgeräte.

Weitere Sanktionen angedroht

Die Gruppe der sieben führenden Industriestaaten (G7) droht Russland im Falle eines Angriffs auf die Ukraine mit schweren Wirtschafts- und Finanzsanktionen. Die G7-Staaten seien bereit, gemeinsam Sanktionen zu verhängen, die "massive und sofortige Auswirkungen auf die russische Wirtschaft" hätten, hieß es in einer Erklärung der G7-Finanzminister. Oberste Priorität der G7 sei es weiterhin, Anstrengungen zur Deeskalation in der Ukraine-Krise zu unterstützen, betonten die Minister.

Russland dementiert vehement, einen Angriff auf die Ukraine zu planen. Für möglich gehalten wird auch, dass der Kreml eine Drohkulisse aufbauen will, um eigene Sicherheitsforderungen durchzusetzen. Die Regierung in Moskau verlangt etwa ein Ende der NATO-Osterweiterung und einen Verzicht auf eine mögliche Aufnahme der Ukraine in das westliche Militärbündnis.

