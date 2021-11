Sie hat keine eigene Sammlung und schafft es dennoch immer wieder, neue Perspektiven auf die Kunst zeigen. Die Schirn in Frankfurt zählt zu den bekannten Ausstellungshäusern Europas.

Eröffnet wurde die Schirn Kunsthalle, meist nur als "Schirn" bezeichnet, 1986 in der Altstadt von Frankfurt am Main. Auf rund 2000 Quadratmetern zeigt sie Ausstellungen und Projekte zu ausgewählten Themen oder zum Werk einzelner Künstler. Dabei kooperiert sie mit Häusern wie dem Guggenheim Museum oder dem MoMa in New York, der Eremitage in Sankt Petersburg, dem Centre Pompidou in Paris oder der Tate Modern in London.