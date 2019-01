Schalke holt teures Remis gegen Hertha

Eine Szene, die geeignet ist, dem Zuschauer den Magen umzudrehen: dem Schalker Alessandro Schöpf springt der Ball zu weit vom Fuß. Als er ihn mit einem langen Schritt erreicht, wird er von Herthas Karim Rekik übel umgetreten. Schöpf knickt mit dem Fuß weg und bleibt liegen. Kurz darauf muss er vom Feld, da ist noch nicht einmal eine halbe Stunde gespielt im Berliner Olympiastadion. Schalke führt zu diesem Zeitpunkt etwas überraschend durch einen Treffer von Yevgen Konoplyanka aus der 17. Spielminute. Die Partie ist nicht schön anzusehen, vielmehr ist sie von harten Zweikämpfen geprägt.

Neue Sorgen für Schalkes Trainer Tedesco

Schalke muss also wieder einen Verletzten mehr auf seine Liste setzen. Bei den Königsblauen fehlt mit Burgstaller, Di Santo und Embolo eine ganzes Angriffstrio, außerdem ist Mittelfeldmann Harit mit einem Muskelfaserriss außer Gefecht. Nun also noch Schöpf, und wohl auch Benjamin Stambouli, der in der 33. Minute ausgewechselt wird: Verdacht auf Jochbeinbruch nach einem Zusammenprall beim Kopfball. Während sich Königsblau mit den eingewechselten Suat Serdar und Nabil Bentaleb sortiert, fährt Hertha einen perfekten Konter. Ondrej Duda bedient Marko Grujic mit der Hacke und der ausgeliehene Angreifer egalisiert die Schalker Führung (39.).

Verletzte sich beim Kopfballduell: Schalkes Stamoubli (r.)

Es folgt die wildeste Phase des Spiels: Schalke fängt sich nach dem Ausgleich schnell und zieht einen ebenso schönen Angriff auf. Über links kommt der Ball in den Rücken der Abwehr, wo Mark Uth blank steht und versenkt - die erneute Schalker Führung (44.). Die aber hält nicht lange: Auf der anderen Seite liefert Davie Selke eine butterweiche Flanke und Vedad Ibisevic köpft zum erneuten Ausgleich ein (45.+4).

Teures Remis für Königsblau

Die zweite Hälfte wird von beiden Teams kaum weniger intensiv geführt, Tore fallen jedoch keine mehr. Aber noch ein Schalker humpelt vom Platz: Steven Skrzybski verletzt sich am Fuß. Am Ende steht ein unglückliches 2:2 (2:2) für den Revierklub. Einziger Trost: Schalke bleibt erstmals in dieser Bundesliga-Saison drei Spiele in Serie ungeschlagen. Trainer Domenico Tedesco konnte sich darüber aber nicht so recht freuen: "Wir haben nur noch zwei Innenverteidiger", sagte Tedesco auf die Frage, ob die Verletzungen die Notwendigkeit erhöhen, in der Winterpause noch auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. "Das kommt darauf an, was mit Benji ist. Aber wenn wir einen holen, dann bin ich glücklich."

Torschütze Mark Uth blickte gnädiger auf die Partie: "Das war ein gutes Fußballspiel. Wir hätten natürlich noch mehr Spaß gehabt, wenn wir das dritte Tor machen", kommentierte Uth. "So müssen wir weiter machen."