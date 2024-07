Der Gerichtsprozess hatte sich über Jahre hingezogen: Als Russland 2014 die Krim besetzte, waren die wertvollen Exponate gerade in Amsterdam ausgestellt. Die von russischen Besatzungsbehörden kontrollierten Museen der Halbinsel bestanden auf Rückgabe der Sammlung und reichten Klage ein. Am Ende aber entschied der Oberste Gerichtshof der Niederlande, das "Gold der Skythen" an Kiew zurückzugeben.