Sollten Künstler in Saudi-Arabien auftreten?

"Ich spiele nicht für Politiker, ich spiele für Menschen." Das sagte der französische DJ David Guetta, der am vergangenen Wochenende beim Soundstorm-Festival in Saudi-Arabien aufgetreten ist, gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press. "Wenn ich nur in Ländern spielen müsste, in denen ich mit den Machthabern gänzlich einverstanden bin, dann würde ich wohl zu Hause bleiben."

Im Vorfeld des Festivals hatte es Aufrufe gegeben, das Festival aufgrund der Menschenrechtslage in Saudi-Arabien zu boykottieren. Die internationale Menschenrechtsorganisation Human Rights Watchveröffentlichte auf ihrer Seite einen Appell an die Künstlerinnen und Künstler, nur an dem Musikfestival teilzunehmen, wenn sie auf der Bühne ihre Stimme für die Einhaltung der Menschenrechte erheben.

Neben David Guetta legten auch andere internationale Größe der DJ-Szene wie Afrojack, Paul Kalkbrenner und Jeff Mills bei dem Festival auf. Letzterer verteidigte seine Entscheidung Ende November öffentlich auf Facebook, in Saudi-Arabien aufzutreten. In dem inzwischen nicht mehr auffindbaren Post schrieb er, dass er sich sicher sei, dass "kein einziger der für die Veranstaltung gebuchten DJs mit der saudi-arabischen Regierung einverstanden ist". Jedoch dürfe man die Zuschauer nicht wegen ihrer Regierung verurteilen. Ein Boykott des Festivals würde nur dazu führen, dass man die jungen Menschen noch mehr isoliere, so Mills.

Trotz Corona: Hunderttausende Besucher

Nach Angaben der Behörden haben mehr als 700.000 Menschen das viertätige Festival besucht. Damit sei es "eines der größten Musikfestivals weltweit", so der Chef der saudiarabischen Unterhaltungsbehörde, Turki al-Scheich.

Zwischen Tradition und Moderne: Saudi-Arabien will ein moderneres Image gewinnen

Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman versucht seit 2017, eine gesellschaftliche Öffnung des erzkonservativen Königreichs anzustoßen - auch um Touristen anzulocken. So wurden das jahrzehntelange Fahrverbot für Frauen abgeschafft und Konzerte mit Frauen und Männern im Publikum erlaubt - so wie beim Soundstorm-Festival, das 2019 zum ersten Mal stattfand.

Die Reformen wurden allerdings von einem harten Vorgehen gegen Regierungskritiker begleitet. Weltweites Aufsehen erregte unter anderem der Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi am 2. Oktober 2018. Er hatte die saudische Vertretung in Istanbul aufgesucht, um wichtige Papiere abzuholen. Im Konsulat wurde er ermordet - von einem saudischen Tötungskommando, das mutmaßlich dem Befehl des Kronprinzen Mohammed bin Salman unterstellt war. Khashoggi hatte häufig Kritik an der saudischen Monarchie, insbesondere an bin Salman, geäußert.

Auch öffentliche Kritik am Islam wird nicht geduldet, wie der Fall des 38-jährigen Ali Abu Luhum zeigt, der vor Kurzem zu einer drakonischen mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde, unter anderem wegen der "Leugnung der Existenz Gottes". Wenzel Michalski, Direktor der Human Rights Watch Deutschland, fordert auf Twitter, dass Künstler, die an saudi-arabischen Veranstaltungen teilnehmen, darüber nachdenken sollen, ob sie diese Politik unterstützen wollen:

Formel-Eins-Rennen mit Justin Bieber

Im November erst war der kanadische Popstar Justin Bieber in die Kritik geraten, weil er bei einem Formel-Eins-Rennen in Saudi-Arabien aufgetreten war. Human Rights Watch erklärte damals, das Königreich nutze das Sportereignis, um "von weit verbreiteten Menschenrechtsverletzungen abzulenken" und rief unter dem Hashtag #Bieberfans4humanrights auf Twitter dazu auf, den kanadischen Popstar von seinem Auftritt abzubringen - vergeblich.