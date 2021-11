David Guetta ist einer der erfolgreichsten DJs weltweit. Der gebürtige Franzose ist 1967 geboren und gehört damit zur älteren DJ-Generation. Mit namhaften Künstlern produziert er einen Electro-Dance-Hit nach dem anderen.

Mit dem Album "One Love" hatte der DJ und Musikproduzent David Guetta 2009 seinen internationalen Durchbruch. Songs wie "I Got A Feeling" (mit den Black Eyed Peas), "When Love Takes Over" (mit Kelly Rowland) oder "Titanium" (mit Sia) haben ihn zum Plattenmillionär gemacht. Guetta legt auf den größten Elektrofestivals auf und betreibt seit Jahren auf Ibiza eine Partyreihe mit dem Titel "F...ck You I'm Famous".